Книга року ВВС-2022 шукає Читача року

15 хвилин(и) тому

ВВС News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2022.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2022, Дитячої Книги року ВВС-2022 та Книги року-Есеїстика-2022.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає у подарунок електронну книжку Kindle.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1 000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, пресрелізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії будуть опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 25 листопада 2022 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".

Перелік книжок на рецензію

Довгий список премії Книга року ВВС-2022:

Анна Бугаєва. Усе буде Париж! - Золотоноша: Видавництво Раіни Н., 2022

Руслан Горовий. Поіменник. - Київ: ТаТиШо!, Люта справа, 2022

Сергій Демчук. Острів Джа. - Київ: Темпора, 2022

Наталія Довгопол. Знайти країну амазонок. - Харків: Віват, 2022

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. - Київ: #книголав, 2022

Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. - Київ: Гамазин, 2021

Богдан Коломійчук. 300 миль на схід. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Христина Коціра. Яблука Єви. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2022

Ярослава Литвин. Не мій дім. - Харків: ВД "Фабула", 2021

Марина Манченко. Гіркі апельсини. - Київ: Темпора, 2022

Анна Морозова. Четвертий помічник святого Христофора. - Київ: Саміт-книга, 2021

Галина Петросаняк. Вілла Анемона. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Андрій Сем'янків. Танці з кістками. Медичний трилер. - Київ: Віхола, 2022

Олександр Терещенко. Життя після 16:30. Сім років потому. - Київ: ДІПА, 2021

Довгий список премії Дитяча Книга року ВВС-2022:

Володимир Аренєв. Скарбничка історій. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. - Харків: Віват, 2022

Дмитро Журавель. Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси. - Харків: АССА, 2022

Соня Зелена. Мікробам не читати! Книжка про вакцини. - Київ: Yakaboo Publishing, 2022

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Василь Карп'юк. Олекса Довбуш. Лігво Арідника. - Брустурів : Дискурсус, 2021

Валентина Кирилова. Коні та портрет мого дядька. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Грася Олійко. Сукня для Марусі. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Світлана Ройз. Ключі сили. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Наталія Смирнова. Крим Керіма. - Київ: Портал, 2021

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Ніна Ягоджинська. Квест: знайди "Енеїду". - Київ: Наш формат, 2021

Довгий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2022:

Іван Вербицький. Пригоди найпопулярнішої гри. - Київ: Темпора, 2022

Рустам Гаджієв. Лінгвістика на карті світу. - Київ: Віхола, 2022

Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. - Київ: Портал, 2022

Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. - Харків: Віват, 2022

Ольга Карі. Хрестик, або дуже кривава книжка. - Київ: Creative Women Publishing, 2022

Андрій Любка. Щось зі мною не так. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2022

Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. - Київ: Портал, 2021

Марта Мольфар, Андрій Достлєв. Українці XYZ: звички, смаки, побут. - Київ: Майстер книг, 2021

Ірина Славінська. Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат. - Харків: Віват, 2021

Іван Черненко. Сміх у кінці тунелю. - Київ: Віхола, 2021

Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

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