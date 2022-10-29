Новий обмін полоненими. На волі 52 українці, серед яких "азовці" і моряк із Зміїного

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Дмитро Лубінець

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Повертаються додому. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів і солдатів", - написав він у своїх соцмережах.

Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома військовими полку "Азов", 18 людей з Військово-морських сил, 8 прикордонників, 9 тероборонівців, три воїни ЗСУ та двоє цивільних.

"Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", і молодого хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - розповів Єрмак.

Також, за його словами, будуть вдома деякі військові, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні.

Автор фото, Дмитро Лубінець

Тим часом російське міноборони заявляє про обмін за формулою "50 на 50".

Там твердять, що додому повертаються "50 російських військових, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".

Міноборони РФ каже, що доставляє своїх військових літаками до Москви для лікування та реабілітації.

Автор фото, Офіс президента

Це вже не перший обмін полоненими між Росією та Україною у жовтні. За останній місяць з російського полону вийшли майже 200 українців, серед яких 108 жінок.

Процес помітно пришвидшився після обміну понад сотні азовців та командирів "Азовсталі" в кінці листопада. Всі, за винятком п'яти командирів, які за умовами обміну будуть до кінця війни в Туреччині, вже вдома.

Автор фото, скрін з відео ОП