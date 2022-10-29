Новий обмін полоненими. На волі 52 українці, серед яких "азовці" і моряк із Зміїного
Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Повертаються додому. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів і солдатів", - написав він у своїх соцмережах.
Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома військовими полку "Азов", 18 людей з Військово-морських сил, 8 прикордонників, 9 тероборонівців, три воїни ЗСУ та двоє цивільних.
"Вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", і молодого хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - розповів Єрмак.
Також, за його словами, будуть вдома деякі військові, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні.
Тим часом російське міноборони заявляє про обмін за формулою "50 на 50".
Там твердять, що додому повертаються "50 російських військових, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".
Міноборони РФ каже, що доставляє своїх військових літаками до Москви для лікування та реабілітації.
Це вже не перший обмін полоненими між Росією та Україною у жовтні. За останній місяць з російського полону вийшли майже 200 українців, серед яких 108 жінок.
Процес помітно пришвидшився після обміну понад сотні азовців та командирів "Азовсталі" в кінці листопада. Всі, за винятком п'яти командирів, які за умовами обміну будуть до кінця війни в Туреччині, вже вдома.