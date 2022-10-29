Альянс Кадирова і Пригожина. Як головні прибічники війни критикують російських військових

Ілля Абишев

ВВС

48 хвилин(и) тому

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Керівник Чечні Рамзан Кадиров цього тижня вчергове розкритикував російське командування в Україні - звинуватив у провалі оборони на Донбасі та зажадав кадрових перестановок. При цьому він добре відгукнувся про засновника "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина, назвавши бізнесмена "природженим воїном", а його бійців - "справжніми професіоналами та патріотами Росії, безстрашними, завзятими, мужніми". Що відбувається і яка політична вага у цих осіб.

Сам Пригожин, загони якого зараз намагаються захопити Бахмут, висловлюється на підтримку Кадирова, вербує ув'язнених, будує укріплення в окупованій Луганській області та, за повідомленнями західних ЗМІ, нібито підтримує прямі контакти з Володимиром Путіним.

Міністерство оборони Росії поки що не коментувало заяви Кадирова та Пригожина.

У Росії її не заведено виносити управлінські конфлікти такого рівня на публіку. Якщо щось подібне і відбувається, зазвичай розвитку воно не отримує.

Але вже як мінімум місяць Пригожин і Кадиров відкрито заявляють про некомпетентність російських генералів - і щоразу все наполегливіше вимагають їхньої відставки. Чому вони можуть собі таке дозволити і хто стає мішенню їхньої критики?

Що сказав Кадиров

Головним об'єктом критики Кадирова став поки ще командувач російського угрупування "Центр" генерал Олександр Лапін.

На початку жовтня, після відступу російських військ з Лимана, голова Чечні називав Лапіна "нездарою" і стверджував, що його покривають керівники у російському генштабі.

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Після Лимана ще одна невдача спіткала російську армію на іншому напрямі - під Херсоном, де Лапіна не було. А Кадиров продовжив критикувати генерала за провали на Донбасі - нібито "кинуті ним без зв'язку, харчування і боєприпасів деморалізовані бійці" опинилися в Рубіжному, звідки їх виловлюють і досі повертають на передову.

"Що ж до генерал-полковника Лапіна, то останні кілька днів я намагаюся через своїх командирів спецпідрозділів встановити з ним зв'язок. Але мої хлопці не можуть його знайти", - писав Кадиров у своєму телеграмі. З його слів випливало, він хоче поговорити про недавній прорив супротивника.

"Нікого не цікавить, де він зараз перебуває? Нікого не цікавить, хто його так добре прикриває? З цим треба щось робити, поки ми не втратили хлопців та відбиті селища. Як правильно зауважив Євген Вікторович, потрібні тактичні та кадрові зміни. Зараз, а не завтра", - згадав Пригожина Кадиров.

"Голова регіону розшукує за допомогою "своїх хлопців" армійського генерала - і не в мирний час, а на фронті, у розпал війни! - здивувався черговому випаду Кадирова політолог Аббас Галлямов у своєму телеграм-каналі. - Принагідно "хлопці" "виловлюють" і "повертають на передову" "бійців Лапіна". Виглядає все це як якась махновщина".

На думку Галлямова, "вертикаль влади", яку Путін насаджував скрізь, відсутня там, де вона потрібна насамперед - в армії: "Там панує якась феодальна вольниця. Командири, які очолюють свої - особисто їм віддані - загони, влаштовують розбірки між собою ".

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Як зміцнилися позиції Кадирова?

З початку війни в Україні Кадиров виріс з генерал-майора до генерал-полковника, указами Путіна підскочивши вгору відразу на два щаблі.

На відміну від Пригожина, у безпосередньому підпорядкуванні голови Чечні не найманці, а регулярні військові частини, які російські військові блогери так і охрестили - "війська Кадирова".

Чеченські підрозділи, які діють в Україні, мають сумнівну репутацію. З одного боку, за ними закріпилося прізвисько "тік-ток-війська" (через любов до зйомок відео для соцмереж, у яких вони імітують бойові дії за відсутності противника).

З іншого боку, є свідчення про те, що чеченські підрозділи начебто воювали з усіма на рівних і "в тилу не відсиджувалися".

Перевірити подібні твердження в умовах війни неможливо.

"Рамзан Ахматович знає, про кого я говорю"

Заява Пригожина, на яку посилався Кадиров, вийшла 26 жовтня. "Аналога сьогоднішнім бойовим діям не було вже 80 років. Тому не думаю, що хтось вивчив цю війну за підручниками. Ті бійці, які сьогодні діють ефективно, пройшли десятки воєн. А багато хто з тих, хто є так званими "кадровими", не навчилися нічому, окрім як підборами клацати, цацьки носити та гарні доповіді писати, хоча є й вкрай гідні люди, як [командувач об'єднаним угрупованням російських військ Сергій] Суровікін, і не лише він", - публікувала заяву Пригожина його пресслужба.

"І в цьому я не можу не погодитися з Рамзаном Ахматовичем, - апелював до Кадирова Пригожин. - Необхідна робота над помилками, у тому числі і тактичними, і кадровими. Нехай орачі далі працюють заради перемоги та мінімізації втрат, а нероби, Рамзан Ахматович знає, про кого я кажу, повинні негайно забратися ".

Так пресслужба відповідала на запит журналістів щодо конфлікту Пригожина з міноборони Росії. При цьому вона заперечує, що такий конфлікт є.

Пригожин - творець і власник "ПВК Вагнера", найвідомішої, хоч і, можливо, не єдиної в Росії приватної військової компанії. Чому він може дозволити собі такі висловлювання?

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Головні прихильники війни

Цього тижня видання Washington Post повідомило з посиланням на анонімних американських чиновників, що Пригожин нібито розкритикував військове керівництво Росії в особистій бесіді з Путіним, заявивши про погане командування та невмілі дії на фронті. Пригожин це заперечує.

Бізнесмен, за версією американських журналістів, поскаржився президентові, що російське міноборони надто покладається на "ПВК Вагнера", але не надає при цьому необхідної фінансової підтримки та матеріальних ресурсів для виконання бойових завдань.

У заяві Пригожина для Washington Post, зроблену через пресслужба його компанії "Конкорд", йшлося про те, що бізнесмен не розмовляв з Путіним останнім часом і не планує це робити найближчим часом. Представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати газеті на питання про спілкування Пригожина та Путіна.

В оточенні Путіна сформувалися дві групи - одна хоче продовжувати війну, а інша бажає домовитися із Заходом, щоб зберегти власне майно за кордоном та послабити санкції, писав ще 7 жовтня у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як вважають експерти, саме Пригожин та Кадиров стали головними прихильниками продовження бойових дій в Україні. Ймовірно, вони намагаються досягти будь-яких територіальних успіхів на Донбасі, щоб зберегти свою популярність і репутацію, вважають аналітики ISW.

Чим відома "ПВК Вагнера"

Вперше "ПВК Вагнера" проявила себе у 2014 році на сході України під час боїв за луганський аеропорт на боці проросійських сил. Згодом саме на неї покладали відповідальність за ліквідацію відомих командирів самопроголошених республік Донбасу.

У наступні роки найманці встигли проявити себе у Сирії, Лівії, ЦАР, Мозамбіку, Судані. У грудні 2021 року ЄС запровадив санкції проти "ПВК Вагнера". Після 24 лютого 2022 року стало відомо про участь найманців у війні на території України.

У червні цього року одразу кілька телеграм-каналів повідомили про присвоєння Пригожину звання героя Росії таємним указом Путіна. А у вересні цього року Пригожин з'явився на публіці одразу із трьома золотими зірками героя на грудях - Росії, а також самопроголошених ДНР та ЛНР.

Тоді ж стало відомо, що Пригожин їздить російськими колоніями, агітуючи ув'язнених вступити до "ПВК Вагнера" для участі у війні на території України, обіцяючи помилування незалежно від тяжкості скоєних ними злочинів. Багато засуджених приймають цю пропозицію.

Автор фото, LEAKED VIDEO Підпис до фото, Скріншот із відео, знятого в одній з російських колоній

Інформацію про участь російських ув'язнених у бойових діях на території України підтверджують публікації про їхню загибель, свідчення родичів та відео про найманців у полоні.

За російським законодавством право помилувати ув'язненого має лише одна людина - президент.

Особливості найманців

Професійні найманці завжди цінувалися, їх послугами охоче користувалися багато правителів ще з Середньовіччя. Те, що професіонали воюють краще за мобілізовані, не ставлять під сумнів.

Але є дві проблеми. По-перше, найманцям треба добре платити. По-друге, якщо війна затягується, то без поповнення не обійтися, але де набрати нових, не менш професійних?

На тлі невдач російської армії в Україні дії найманців із "ПВК Вагнера" досі виглядали як відносно успішні (з військової точки зору) - вони зуміли дійти до Бахмута та зав'язати бої на його околицях.

Проте їхнє просування за вісім місяців війни склало від сили 30-40 км - при тому, що "ПВК Вагнера" вела наступ на досить вузькій ділянці фронту, маючи міцні фланги, а за спиною - добре укріплені позиції, потужну вогневу підтримку та надійні постачання.

Їй не доводилося відчувати таких проблем із розтягнутими та вразливими лініями постачання, як угрупованням російської армії під Києвом, Черніговом, Ізюмом та Херсоном. Та й українські військові на напрямі Луганськ-Бахмут вели та ведуть в основному оборонні бої.

За даними видання The Bell, негласне курування "ПВК Вагнера" здійснює головне управління російського генштабу. Це може означати, що у разі серйозної небезпеки командувачу угруповання, якому терміново була потрібна допомога, необхідно не звертатися безпосередньо до ПВК, а погоджувати рішення про перекидання найманців на іншу ділянку фронту на високому рівні.

"ПВК Вагнера" не розголошує дані про свої втрати, які - з урахуванням наступального характеру бойових дій, у яких беруть участь, - можуть бути дуже великими.