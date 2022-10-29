Росія призупиняє участь в "зерновій угоді". Усе через "атаку" на Севастополь
Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів. У міністерстві оборони Росії кажуть, що причиною цьому стали вибухи у Севастопольській бухті у суботу вранці.
У відомстві підкреслили, що кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, проти яких був спрямований так званий "терористичний акт", гарантували безпеку "зернового коридору".
Україна вже відреагувала на заяву РФ і очікує реакції Туреччини та ООН, за участі яких 22 липня підписали "зернову угоду".
У Севастопольській бухті вранці 29 жовтня пролунало кілька вибухів.
Росія стверджує, що атаку здійснили нібито українські безпілотники, які "незначно пошкодили" морський тральщик "Іван Голубець" та бонове загородження бухти Південна. У вибухах росіяни звинуватили українських і британських фахівців.
Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.
Україна поки не коментувала атаку на Севастопольську бухту.
Реакція України
Україна очікує реакцію Туреччини та ООН, які є підписантами "зернової угоди", на російські заяви про вихід з ініціативи, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров.
Він нагадав, що Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН.
"Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - сказав Нікіфоров в коментарі "Суспільному".
Своєю чергою заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак заявив, що організація "підтримує зв'язок із російською владою з цього приводу".
Україна попереджала про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу.
"Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей", - написав Кулеба у твітері.
Деталі "зернової угоди"
22 липня Україна, Росія та Туреччина на перемовинах у Стамбулі за посередництва ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна.
Україна підписала окремий договір з Туреччиною та ООН і взяла на себе зобов'язання перед ними. Росія підписала дзеркальний договір з Туреччиною та ООН.
"Зернова угода" врятувала від крайньої бідності 100 млн людей, повідомили в ООН.
За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.
Амбасадорка з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева розповіла, що станом на 27 жовтня Україна експортувала понад 8,5 млн тонн зернових.