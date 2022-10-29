Росія призупиняє участь в "зерновій угоді". Усе через "атаку" на Севастополь

1 година тому

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Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів. У міністерстві оборони Росії кажуть, що причиною цьому стали вибухи у Севастопольській бухті у суботу вранці.

У відомстві підкреслили, що кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, проти яких був спрямований так званий "терористичний акт", гарантували безпеку "зернового коридору".

Україна вже відреагувала на заяву РФ і очікує реакції Туреччини та ООН, за участі яких 22 липня підписали "зернову угоду".

У Севастопольській бухті вранці 29 жовтня пролунало кілька вибухів.

Росія стверджує, що атаку здійснили нібито українські безпілотники, які "незначно пошкодили" морський тральщик "Іван Голубець" та бонове загородження бухти Південна. У вибухах росіяни звинуватили українських і британських фахівців.

Міноборони Британії назвало звинувачення РФ вигадками епічного масштабу.

Україна поки не коментувала атаку на Севастопольську бухту.

Реакція України

Україна очікує реакцію Туреччини та ООН, які є підписантами "зернової угоди", на російські заяви про вихід з ініціативи, повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров.

Він нагадав, що Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН.

"Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - сказав Нікіфоров в коментарі "Суспільному".

Своєю чергою заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак заявив, що організація "підтримує зв'язок із російською владою з цього приводу".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна та Росія підписали дві окремі угоди щодо експорту зерна з Туреччиною та ООН

Україна попереджала про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу.

"Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей", - написав Кулеба у твітері.

Деталі "зернової угоди"

22 липня Україна, Росія та Туреччина на перемовинах у Стамбулі за посередництва ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна.

Україна підписала окремий договір з Туреччиною та ООН і взяла на себе зобов'язання перед ними. Росія підписала дзеркальний договір з Туреччиною та ООН.

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"Зернова угода" врятувала від крайньої бідності 100 млн людей, повідомили в ООН.

За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

Амбасадорка з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева розповіла, що станом на 27 жовтня Україна експортувала понад 8,5 млн тонн зернових.