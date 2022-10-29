Україна переходить на зимовий час

53 хвилин(и) тому

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У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна перейде на зимовий час.

Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Разом з Україною на зимовий час переходять більшість країни Європи. Саме він вважається природним для нашої країни.

Ситуація в окупації

Окупаційні "адміністрації" на захоплених російськими військовими територіях планують ігнорувати переведення годинників і жити за московським часом.

Про це заявила окупаційна влада у частині Запорізької та Херсонської областей.

У самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також у Криму за московським часом живуть з 2014 року. Тоді ж перехід на літній та зимовий час скасували на території Росії.

У зимовий період різниця між непідконтрольними територіями та рештою України становить одну годину.

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Для чого переводити годинники

Зміна часу має на меті ефективне використання денного світла й економію енергетичних ресурсів.

Противники переведення годинників аргументують це тим, що економічна вигода від переведення стрілок нібито недостатньо доведена, натомість це може спричиняти негативний вплив на здоров'я людей.

Україна також планувала відмовитись від переведення годинників та лишитись на зимовому часі, проте Верховна Рада через війну, яку розпочала Росія, до цього питання так і не повернулася.

Який вплив для здоров'я?

Здорові люди, особливо "жайворонки", можуть майже не відчути переведення годинника, кажуть науковці. Але "сови", наприклад можуть відчувати дискомфорт.

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Лікарі переконані, що кожні пів року примушувати організм переадаптовуватися з одного часу на інший - це серйозне навантаження.

Водночас якщо до цього готуватися і дотримуватися кількох порад, то наслідки переведення годинника будуть мінімальні.

Наприклад, десь за тиждень до переведення годинника раніше на 15 хвилин лягати спати і раніше вставати, а також поступово переносити прийом їжі.