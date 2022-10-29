"Епічна брехня". Росія каже, що Британія причетна до атак на Севастополь і газопроводи

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські кораблі на вході в порт Севастополя в 2014 році

Росія звинуватила Велику Британію у причетності до атаки на російські кораблі в Севастополі, а також до підриву газопроводів.

Британське міноборони категорично відкидає ці закиди.

Атаку, в результаті якої пошкоджено щонайменше один корабель, "голова" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв називає "терактом". Він звинувачує в цьому українських військових 73-го спеціального центру морських операцій, а навчали їх цьому нібито британські спеціалісти, що перебувають у місті Очаків Миколаївської області.

"Представники підрозділу ВМС Великої Британії брали участь в плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня з підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", - також додав він.

Версію про причетність британців до атак згодом у суботу оприлюднило і міністерство оборони РФ.

Росія систематично обвинувачує у диверсії на газопроводах західні країни.

У мінобороні Британії оперативно прокоментували звинувачення Росії в причетності до атак і на Севастополь, і на газопроводи.

"Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - заявили у британському відомстві.

Там вважають, що міноборони Росії "вдається до поширення брехні епічного масштабу", щоб "відвернути увагу від катастрофічної ситуації з незаконним вторгненням в Україну".

Жодних доказів про причетність британців у Росії не надали.

Вранці Развожаєв без деталей повідомляв про знищені безпілотники, а російські військові блогери казали про якісь підводні цілі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія анексувала Севастополь у 2014 році

Наприкінці серпня Велика Британія почала поставляти в Україну підводні дрони, їхнє головне призначення - розмінування берегової лінії.

Пошкоджені кораблі?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Развожав каже, що в результаті атаки "незначні пошкодження" отримали морський тральник "Іван Голубець", а також бономережеве загородження в бухті "Південна".

Він твердить, що кораблі флоту, які зазнали атаки, задіяні в забезпеченні "зернового коридору", про що Росія та Україна окремо домовилися з Туреччиною та ООН. Угода про "зерновий коридор" діє до 22 листопада, і Росія заявляла, що поки що не має наміру її продовжувати, тому що її інтереси не враховуються.

Українські військові поки що не заявляли про пошкодження чи знищення російських кораблів, але не відкидають такої можливості.

"Підтвердження немає, але є розуміння, що при такому побоюванні "бойових комарів" і використання проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотна реакція. Тому, коли по "комарах" б'ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують те, що насправді винне у створенні цієї ситуації", - сказала речниця українських сил на півдні Наталія Гуменюк.

На Банковій ще офіційно не коментували атаку на Севастополь.