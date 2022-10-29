На святкуванні Гелловіну в Сеулі загинуло щонайменше 120 людей

1 година тому

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Щонайменше 120 людей загинули у тисняві посеред величезного натовпу на Гелловін у популярному районі столиці Південної Кореї, повідомила місцева влада.

Інформаційне агентство Yonhap із посиланням на екстрені служби повідомило, що ще 100 людей отримали поранення в сеульському районі Ітхевон. З-поміж них є іноземці.

На відео з місця події видно мішки з тілами загиблих, які лежать просто на вулиці, працівників швидкої допомоги, які проводять серцево-легеневу реанімацію, і рятувальників, що намагаються витягнути людей, які опинилися під іншими.

Що стало причиною інциденту, поки неясно.

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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду.

За повідомленням ЗМІ, у цьому районі було близько 100 тисяч людей, які святкували перший захід на свіжому повітрі після пандемії коронавірусу.

Повідомлення в соцмережах, опубліковані напередодні ввечері, свідчать про те, що деякі люди відзначали, що район Ітхевон був настільки багатолюдним, що здавався небезпечним.

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Кореспондент ВВС Хосу Лі, який відвідав місце події, сказав, що бачив "багато медиків та карет швидкої допомоги, які вивозили тіла одне за іншим".

"Сьогодні ввечері тут зібралося багато молодих людей. Багато людей прийшло на вечірку та в клуб у костюмах", — розповів кореспондент.

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На фотографіях і відео видно, як рятувальники і цивільні допомагають на вулиці людям, які, схоже, були без свідомості.

Інший місцевий журналіст повідомив, що на всі мобільні телефони в районі Йонсан надіслали екстрене повідомлення із закликом якнайшвидше повернутися додому через "надзвичайну аварію біля готелю Hamilton в Ітхевоні".