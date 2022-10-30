Ломаченко здобув складну перемогу в поєдинку з американцем Ортісом

57 хвилин(и) тому

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Український боксер вийшов у ринг вперше від початку повномасштабної війни з Росією. Ломаченко переміг Ортіса одноголосним суддівським рішенням.

У ніч проти 30 жовтня ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях український боксер Василь Ломаченко вийшов на ринг проти американця Джемейна Ортіса.

34-річний український боксер провів перший бій після майже 11-місячної перерви. Тоді як непереможний до цього 26-річний американець Джемейн Ортіс бився вже втретє у 2022 році. Проте американець уперше в своїй кар'єрі проводив 12-раундовий бій - до того він лише двічі бився у 10-раундових боях, інші були коротшими.

Поєдинок став головною подією вечора боксу на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Бій тривав усі 12 раундів та завершився на користь Василя Ломаченка рішенням суддів (115-113, 116-112, 117-11).

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Поєдинок виявився набагато складнішим, ніж очікувалося. Американець досить впевнено діяв в атаці і мало поступався українцеві в активності та кількості точних ударів.

Статистика ударів від CompuBox показала, що Ломаченко атакував менш ефективно та пропускав більше ударів суперника, ніж у попередніх боях.

У результаті зустрічі Василь здобув 17-ту перемогу в професіоналах, а Ортіс зазнав першої поразки у кар'єрі.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Василь Ломаченко вступив до лав тероборони. В інтерв'ю Reuters він сказав: "Це зрозуміле рішення, нормальне рішення для кожного чоловіка, коли настає час захищати рідну країну".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Василь Ломаченко перед поєдинком

Василь Ломаченко - найтитулованіший український боксер. Він загалом переміг 12 бійців за титул чемпіона світу і є дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках).