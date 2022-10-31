Масований ракетний удар по всій Україні. Які наслідки для енергетики

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Нєбитов

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводять екстрені аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію підтвердили в компанії-постачальнику електроенергії YASNO.

З регіонів повідомляють про дуже багато влучань в енергетичні об'єкти.

Після зникнення світла з'являються повідомлення про припинення постачання води.

Води не стало у Харкові і Запоріжжі, в Києві води не мають 80% абонентів.

Підпис до фото, Регіони та міста України, по енергетичній інфрастурктурі яких завдали удару 31 жовтня. На Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині ракети збили. В останніх двох уламки завдали шкоди цивільним об'єктам

Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми, додали в компанії. Споживачів закликають обмежити використання енергомістких приладів.

Киян та мешканців Київщини просять підготуватися до тривалої відсутності електрики. ОВА заявила про пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через вранішні обстріли у Києві пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир в столиці.

"Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні", - повідомили в ДТЕК.

Фахівці роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Автор фото, ВВС

У компанії додали, що місто має план реагування та різні сценарії пошкодження ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.

Влучання в енергетику

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31 жовтня вранці в багатьох областях України повідомили про вибухи.

Мер Києва Володимир Кличко повідомив про два удари по об'єктах критичної інфраструктури в Києві. Також є приліт по одній із громад Київської області, повідомили в ОВА.

Влучили по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури також в Харкові, Запоріжжі, біля міста Світловодська на Кіровоградщині та в Черкаській області. У цих регіонах є проблеми з електропостачанням.

Міська влада Харкова повідомила про те, що не працює метро, трамваї та тролейбуси, але їздять автобуси. Також можливі проблеми з водопостачанням.

Через російську атаку частина Запоріжжя залишилися без світла, а подекуди й без води, повідомили в ОВА. Повилітали шибки у багатоповерхівках, лікарні, школі, будинку культури та у будівлі обʼєкта інфраструктури.

Вперше атаки на критичну інфраструктуру зазнала Чернівецька область. Про пошкодження критичної інфраструктури внаслідок обстрілу повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Автор фото, МВД Молдови

На Буковині росіяни били по Дністровській ГЕС, повідомила влада Молдови.

Там вранці 31 жовтня у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета, повідомило місцеве МВС.

У відомстві зазначили, що ракета була збита українською системою ППО та впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною.

Влада Молдови вказала, що росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка розташована на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. За його словами, є серйозні руйнування, працюють усі служби.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пожежа під час атаки 22 жовтня

З'являються повідомлення, що об'єктами атак могли бути гідроелектростанції у різних регіонах країни.

У попередні хвилі атак Росія знищила значну частину енергетичної інфраструктури України, тому вже кілька тижнів система функціонує на межі можливостей.

У більшості регіонів і до сьогодні регулярно зникало світло. Ремонтні бригати не встигали лагодити підстанції та інші знищені об'єкти.

В деяких областях, як от в Київській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій, спрацювала ППО. У двох останніх уламки ракет впали на жилі будівлі.

Через знеструмлення ділянок залізниці внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури затримуються деякі потяги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Метро Києва під час повітряної тривоги

Вранішня тривога в Україні тривала дві-три години.

Командування повітряних сил повідомило, що сили ППО збили 44 російські крилаті ракети, запущені по Україні. Загалом Росія запустила аж п'ятдесят.