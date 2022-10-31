У Молдові впала збита російська ракета. Вперше Росія завдала руйнувань у третій країні

1 година тому

Автор фото, МВС Молдови

У Молдові у селі Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

Це вперше російська ракета впала на територію країни, яка не бере участі у війні.

Раніше влада Молдови визнавала, що Росія запускає ракети над її територією по Україні.

У відомстві додали, що ракету збила українська система ППО, а уламки впали на територію Молдови, яка межує з Україною.

МВС Молдови цитує українську владу, яка повідомила про атаку росіян на Дністровську ГЕС, що розташована за 10 км від Наславчанської ГЕС.

Небезпеки затоплення немає, каже українська влада.

У молдавському МВС повідомили, що поліцейські оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек.

Водночас міністерство оборони Молдови повідомило, що системи повітряного спостереження армії країни не зафіксували незаконних польотів у повітряному просторі Молдови.

У заяві відомства, яке цитують ЗМІ, вказано, що радіолокаційні станції не виявили уламки ракети через їх розміри.

31 жовтня вранці Росія обстріляла територію України. Внаслідок влучання в енергетичні об'єкти у багатьох областях України люди залишились без світла і води.

Станом на ранок було відомо про 13 постраждалих, повідомили в Нацполіції.

Автор фото, ВВС

Війна проти Європи

Україна вже відреагувала на інцидент з російською ракетою в Молдові.

Так речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна неодноразово нагадує: Росія веде війну не лише проти України, але і проти Європи.

"Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко додав, що саме тому критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби ППО, які рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру.

Автор фото, Олег Ніколенко

Автор фото, МВС Молдови

Ракети над Молдовою

Російські ракети вже порушували повітряний простір Молдови. Вперше це сталося 10 жовтня - у день масових атак по Києву зокрема.

Після інциденту президентка Молдови Мая Санду закликала Росію поважати територіальну цілісність її країни.

А прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця назвала такі дії Росії порушенням суверенітету Молдови, що суперечить міжнародному праву.

Російському послу в Молдові тоді вручили ноту протесту.

Водночас на якісь інші дії, окрім заяв, офіційний Кишинів не наважився.

Автор фото, МВС Молдови