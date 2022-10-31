Лідер лівих Лула переміг "бразильського Трампа" Болсонару на виборах президента

2 годин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Луїс Інасіу "Лула" да Сілва прийшов у політику ще пів століття тому, а тепер у віці 77 років утретє став президентом Бразилії

Лідер бразильських лівих Луїс Інасіу "Лула" да Сілва з невеликою перевагою переміг на виборах у неділю чинного президента, "бразильського Трампа" Жаїра Болсонару, і втретє став президентом країни.

Як оголосив Верховний виборчий суд Бразилії, Лула набрав у другому турі 50,85% голосів, Жаїр Болсонару - 49,15%.

"Я готовий прийняти на себе управління нашою країною, яка опинилася в дуже складному становищі. Але я вірю, що з божою допомогою та з допомогою людей ми зможемо зробити так, щоб наша країна знову змогла жити за демократичними правилами та гармонією. Ми можемо повернути мир у сім'ї, примирити різні позиції та побудувати ту Бразилію, яка нам усім потрібна", - сказав Лула після оголошення підсумків виборів.

Лулу в перші ж хвилини привітали - через твіттер чи іншим способом - лідери сусідніх латиноамериканських держав, президенти США та Франції, прем'єр-міністр Канади та лідери інших країн.

Жаїр Болсонару в першу годину після закінчення підрахунку голосів ще не визнав поразки.

Тепер у Бразилії побоюються заворушень: Болсонару ще до виборів готував ґрунт для того, щоб оскаржити результати у разі поразки, а під час виборчої кампанії його табір продовжив цю роботу: бразильців бомбардували дезінформацією, причому радикальнішою, ніж на виборах 2018 року, і робилося це найбільш організовано.

Протистояння двох таборів, як і в багатьох інших країнах останніми роками, розкололо Бразилію.

"Завдяки Лулі я змогла вступити до університету, - сказала BBC у день виборів 45-річна мешканка Сан-Паулу Марія Дуарте. - Я вважаю, що він набагато більше допоможе бідним, ніж Болсонару".

"Все це дуже розколює суспільство, але я думаю, що Болсонару у ці чотири роки просто не мав можливості показати, що він може зробити, тому що три роки економіка була паралізована через пандемію", - каже інша мешканка Сан-Паулу Марта Піреш де Каваль.

А третій співрозмовниці BBC з того ж таки Сан-Паулу, 30-річній Фернанді Бітар, не подобається ні Лула, ні Болсонару.

"Нам пропонують обирати між двома кандидатами, які просто розколюють Бразилію та розпалюють насильство та екстремізм, і жоден з них не представляє молодь", - каже Фернанда. Вона зіпсувала бюлетень.

Повернення лівих

Лула, якому у четвер виповнилося 77 років, посідає особливе місце в історії Бразилії.

Він розпочав свою політичну кар'єру як лідер профспілки металістів у 1970-х і 80-х роках і брав участь в організації масових страйків в умовах військової диктатури.

1980 року, скориставшись відносною лібералізацією режиму, він заснував Робочу партію. Через п'ять років у країні було відновлено демократію, і після цього кандидати від Робочої партії, зокрема і сам Лула, виграли чотири з дев'яти президентських виборів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шанувальники Лули сподіваються, зокрема, що він підніме соціальні витрати

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На два президентські терміни Лули, з 2003 по 2010 рік, припав світовий сировинний бум. Бразилія непогано на ньому заробляла, і мільйони бразильців змогли вибратися з бідності.

Президент США Барак Обама одного разу назвав Лулу "найпопулярнішим політиком на Землі" - він залишив свою посаду з рейтингом схвалення понад 85%.

Потім стався скандал із так званою операцією "Автомийка", під час якої розслідувалася корупція у найвищих ешелонах влади. Вона зачепила десятки політиків та керівників підприємств у Бразилії та по всій Латинській Америці.

Лулу було визнано винним у отриманні хабаря у розмірі понад мільйон доларів у вигляді квартири на березі моря. Він стверджував, що ця нерухомість йому не належить.

Колишній президент відсидів півтора року у в'язниці. У листопаді 2019 року Верховний суд ухвалив, що процес було проведено з порушенням процесуальних норм, і Лула вийшов на волю.

Згодом звинувачення з нього було знято, і він негайно включився у передвиборчі перегони. "Вони посадили не людину, - заявив він у день виходу з в'язниці. - Вони намагалися вбити ідею. Але ідею не можна знищити".

Лула подає себе виборцям як лідера, який відновить стабільність після чотирьох сумбурних років правління Болсонару. Він обіцяє вирішити проблему голоду та бездомності. Він поклявся підвищити податки для багатих, збільшити мінімальну заробітну плату та розширити соціальні витрати, щоб витягти мільйони людей з бідності.

Автор фото, Reuters

Він пообіцяв зробити пріоритетом екологію, припинити незаконний видобуток корисних копалин та скасувати політику часів Болсонару, що сприяла стрімкій вирубці лісів Амазонки.

Щоправда, численні критики стверджують, що Лула мало зробив для ліквідації владних структур, які дозволили зберегтися системній корупції і від яких він отримував вигоду.

Слідами Трампа

У Бразилії багато хто побоюється, що Болсонару, якого ліберальна частина преси називає "тропічним Трампом", може, як і його кумир, оголосити результати виборів сфальсифікованими.

За даними опитування інституту вивчення громадської думки Datafolha, проведеного в липні, 37% бразильців вважали, що Болсонару може здійснити переворот, - враховуючи, що в адміністрації Болсонару та інших урядових посадах багато воєначальників, а сам він - колишній армійський офіцер.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Жаїр Болсонару пробув президентом один термін, і більшість цього часу припала на пандемію

Болсонару ще до приходу до влади критикував виборчу систему Бразилії, і навіть став президентом, не припинивши свої нападки, підкріплюючи їх необґрунтованими звинуваченнями в шахрайстві та всілякими чутками, видаючи їх за істину.

Очевидні закономірності в результатах голосування Болсонару вважає доказами шахрайства.

Він неодноразово заявляв, що співробітники виборчих комісій підраховують голоси таємно, що дає змогу припустити, що вони можуть маніпулювати результатами.

Тим часом, згідно з незалежними експертами, бразильськими виборчими органами та іноземними урядами, зокрема Сполученими Штатами, з 1996 року, коли Бразилія почала використовувати електронні машини для голосування, жодних доказів шахрайства виявлено не було.

Навпаки, ці машини допомогли усунути фальсифікацію результатів голосування, поширену в Бразилії в епоху паперових бюлетенів.

На цих виборах Болсонару залучив до боротьби бразильських військових, заявивши, що вони гарантують безпеку голосування. Ті запропонували низку незначних змін у системі, співробітники виборчих комісій скоригували свої плани щодо тестування машин у день виборів, і військові заявили, що система їх влаштовує.

Більше того, за словами високопоставленого військового чину, який говорив за умов анонімності, оскільки він не мав права виступати публічно, бразильські військові, які стежили за ходом голосування під час першого туру, не виявили ознак шахрайства.

Проте старання Болсонару не пройшли даремно: багаторічна кампанія підірвала віру мільйонів бразильців у виборчу систему. У ході опитування, проведеного цього місяця, троє із чотирьох прихильників Болсонару заявили, що не довіряють або майже не довіряють машинам для голосування у Бразилії.

Чорний піар

Дезінформація та фейки - не новина у політичній боротьбі, проте у таборі Болсонару їх поставили на широку ногу.

Дезінформація стала більш радикальною та організованою порівняно з президентською кампанією 2018 року.

"Вибори 2018 року були дитячою забавою. Це було щось чесніше, у тому сенсі, що ідеологічно вони (прихильники Болсонару. - Ред.) вірили у те, що відбувається, і створювали канали, щоб брати участь у дискусії", - каже Гільєрме Фелітті, засновник компанії Novelo Data, яка відстежує більше 500 консервативних каналів у YouTube.

У соціальних мережах поширювалися чутки, ніби Лула у разі обрання планує закрити церкви та дозволити хлопчикам і дівчаткам у державних школах користуватися спільними туалетами, а також ніби він зізнався у педофілії та канібалізмі.

"Те, що відбувається у Бразилії з Facebook, YouTube та іншими платформами, дуже схоже на те, що відбувалося в США на виборах 2020 року, - вважає Вікі Ваятт з американської неурядової організації SumOfUs. - Окрема людина може опублікувати щось, що не отримає великого резонансу, але згодом це просочується далі і зрештою призводить до негативних наслідків".

Війна між прихильниками кандидатів ведеться не лише у віртуальному просторі.

Минулої неділі співробітники федеральної поліції прийшли до будинку колишнього законодавця Роберто Джефферсона з ордером на арешт, виданий Верховним судом після того, як Джефферсон розмістив в інтернеті неналежні коментарі на адресу одного із суддів.

Джефферсон вже перебував під домашнім арештом за його передбачувану роль в організації антидемократичних дій, що загрожують судам.

Колишній парламентар відкрив вогонь по поліцейській машині і кинув світлошумові гранати. Двох офіцерів було поранено, а Джефферсон здався поліції лише після восьмої години переговорів.

"Те, що ми бачили в неділю, цілком може стати прелюдією до нової хвилі політичного насильства, зокрема, серед груп, які не приймуть результату виборів, якщо президент Болсонару програє", - вважає Маурісіо Санторо, політолог з Державного університету Ріо-де- Жанейро.