Судна з зерном продовжують йти з українських портів попри спроби Росії зупинити угоду

36 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Судна із зерном виходять із українських портів, попри заяву Москви про призупинення "зернової угоди".

Міністерство інфраструктури України повідомляє про 12 суден, які вийшли із чорноморських портів країни.

Йдеться про порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", з яких прямують суховантажі з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.

Ще чотири судна прямують у зворотному напрямку - до українських портів. Вони пройшли інспекцію Спільного координаційного центру, створеного у рамках угоди про розблокування українських портів, за участі всіх сторін, зокрема Росії.

Інформацію про рух кораблів підтвердив керівник моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко. Він повідомив вранці у понеділок, що судна с зерном виходять з усіх 3-х портів Одеської області.

"Станом на 10:24 за Києвом "зерновий коридор" працює. Без Ердогана не обійшлося", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

"Росія поінформована"

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Українська влада також повідомила, що, згідно з домовленостями, судна й далі оглядають інспектори ООН і Туреччини, а російська делегація, яка бойкотує процес, "була поінформована".

"Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи", - повідомляє український уряд.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок у Стамбулі: "Навіть якщо Росія поводиться нерішуче, бо вона не отримала такі ж вигоди, ми будемо і далі рішуче докладати зусиль на користь людства".

Речник ООН підтвердив, що у понеділок у водах біля Стамбула інспектори ООН і Туреччини провели огляд 40 суден. Це - кораблі, які прийшли з вантажем у турецькі води ще до призупинення Росією угоди.

Спільний координаційний центр у неділю оголосив, що Туреччина, ООН та Україні погодили план руху 14 таких суден, а також домовилися про інспекцію ще 40.

Координатор ООН із Чорноморської зернової ініціативи Амір Абдулла заявив у понеділок вранці, що "військові не можуть нападати на вантажні судна або брати їх у заручники, продовольство має надходити".

Заблоковані судна

Минулими вихідними Москва оголосила про припинення в односторонньому порядку угоди, яка дозволяла безпечно перевозити Чорним морем життєво важливі партії зерна. Як причину було названо "масований напад" українських безпілотників на Чорноморський флот у Криму.

Міністерство інфраструктури України в неділю оголосило, що Росія, в односторонньому порядку призупинивши "зернову угоду", "фактично заблокувала" рух 218 суден, які або везуть продовольство з України або йдуть за ним.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Cудна, які є частиною зернової угоди, очікують проходження протоки Босфор у Стамбулі

Міністерство інфраструктури уточнило в пресрелізі у фейсбуку, що до цього числа входять 95 суден, які вже вийшли завантаженими з українських портів і очікують на перевірку в Туреччині перед тим, як піти до пункту призначення. А ще 101 судно, яке чекає на інспекцію перед входом в українські порти та 22 судна, які чекають виходу з українських портів.

Угода, яка встановлює безпечний коридор для кораблів у Чорному морі, вже дозволила експортувати понад дев'ять мільйонів тонн українського зерна і мала бути продовжена 19 листопада.

Міністерство оборони Туреччини, яка виступає як гарант угоди, заявило напередодні, що перебуває в контакті з іншими учасниками домовленості з метою забезпечення продовження трансферу сільгосппродукції.

"Нагадуємо сторонам переговорів про важливість цієї ініціативи, яка позитивно вплинула на людство по всьому світу і довела, що будь-які кризи можуть бути вирішені шляхом діалогу", - йдеться у заяві відомства.

Там казали, що судна із зерном не виходитимуть з України доти, доки розбіжності не будуть врегульовані, однак моніторинг суден, які вже прибули до Стамбула, буде продовжено.