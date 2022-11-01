Додаткова допомога та дорожчі документи: що зміниться з 1 листопада

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через російські обстріли в українських містах та селах стає дедалі сутужніше із електрикою. Але тарифи на неї, а також на газ, воду та опалення не зміняться

Додаткова допомога, дорожче оформлення документів, вищі податки на операції з нерухомістю - все це очікує на українців з 1 листопада. Але на відміну від попередніх років незмінними залишаться тарифи на комунальні послуги.

Незмінні тарифи

Впродовж останніх років у листопаді українці отримували платіжки із вищими тарифами на комунальні послуги. Нині і до завершення війни тарифи залишаються незмінними. За законом, тарифи для населення на газ, опалення та гарячу воду не можна підвищувати впродовж воєнного стану та шести місяців після нього.

Ціни для побутових споживачів газу не змінюються і складають 7,96 грн/м³ з ПДВ, без вартості транспортування. Вартість доставлення газу не змінюється також, але за неї треба платити окремо.

Разом із тим, за даними Української енергетичної біржі, ринкова ціна кубометра газу у жовтні становила близько 40 грн, тобто є у 5 разів вищою, ніж та, за якою газ отримує населення і теплопостачальники.

Через незмінність ціни на газ для ТКЕ, незмінними залишаються тарифи та опалення та гарячу воду.

Крім цього, наприкінці жовтня уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону - до 31 березня 2023 року.

Про це у фейсбуку повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Тож тарифи на світло залишаються без змін, і споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн, а ті, що споживають понад 250 кВт — по 1,68 грн.

Додаткова допомога

Автор фото, Getty Images

З 1 листопада набуває чинності урядова постанова про додаткову допомогу жителям деокупованих територій та евакуйованим. Для цього міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відкриває спеціальний рахунок для збору коштів донорів у Національному банку.Очікується, що за рахунок зібраних коштів розмір допомоги для дітей та осіб з інвалідністю становитиме 3000 гривень, а інші отримають виплати у 2000 гривень.Згідно із постановою, на звільнених територіях

місцеві органи влади впродовж 7 днів після деокупації надають ОВА інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів;

ОВА протягом 2 днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції;

мінреінтеграції спільно з міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом 2 днів після затвердження перераховує кошти "Укрпошті";

"Укрпошта" протягом 5 днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Таким чином, живі кошти люди зможуть отримати впродовж двох тижнів після деокупації.

Раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляла, що з листопада 2022 року мешканці щойно звільнених з-під окупації територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 грн. У жовтні за пілотним проєктом жителі звільнених населених пунктів на Харківщині та на Херсонщині почали отримувати 1200 грн.

Для тих, хто евакуюється, порядок виплат є іншим:

"Укрпошта" на підставі відомостей "Укрзалізниці" за 3 дні до відправки евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які евакуйовуються, й орієнтовну суму коштів;

Мінреінтеграції протягом 2 днів з дня отримання подання перераховує кошти "Укрпошті";

"Укрпошта" протягом 5 днів проводить виплати евакуйованим.

Для того, щоб отримати грошову допомогу особа, яка евакуюється, вона має пред'явити:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує інвалідність;

свідоцтво про народження дитини на паперовому бланку або е-свідоцтво про народження.

Крім того, очікується, що з цього ж рахунку Мінреінтеграції фінансуватиме надання гуманітарної допомоги, зокрема: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму.

Дорожчі документи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У звільненому від росіян Ізюмі у відділенні поліції знайшли цілу купу українських паспортів

З 1 листопада в Україні подорожчає термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспорта, а також деяких документів для біженців. Відповідну постанову уряд ухвалив в середині жовтня.

Зокрема, подорожчає оформлення таких документів:

паспорта громадянина України (внутрішнього паспорта) впродовж 10 днів - з 252 грн до 496 грн;

закордонного паспорта за три чи сім днів - з 704 грн до 992 грн;

оформлення та обмін проїзного документа біженця - із 226 грн до 452 грн;

оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше - із 168 грн до 336 грн;

оформлення та обмін виду на тимчасове проживання - із 352 грн до 452 грн;

оформлення та обмін картки мігранта - з 199 грн до 399 грн.

Крім цього, уряд вже анонсував і підвищення цін на після війни: через шість місяців після скасування воєнного стану вартість оформлення внутрішнього паспорта (у формі картки), крім оформлення паспорта вперше, за 20 робочих днів зросте з126 до 248 грн, а оформлення закордонного паспорта за 20 робочих днів подорожчає з 352 до 496 грн.

Вищі податки на нове житло

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До війни інвестиції в нерухомість, особливо нову, приносили непоганий дохід

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

З 1 листопада набирають чинності норми закону про оподаткування операцій з об'єктами нової нерухомості - на будівництво та продаж житла на первинному ринку.

Цей закон передбачає, що забудовники платитимуть 20% ПДВ (за касовим методом), а фізичні особи, які продають нерухомість на первинному ринку, мають сплачувати податок на доходи у 18% від різниці між ціною купівлі ціною продажу при першому продажу квартири.

Згідно зі змінами, якщо фізична особа вирішить продати нову квартиру протягом року, вона має сплатити податок у розмірі 18% від прибутку - різницю між вартістю продажу квартири та ціною, за яку її купили у забудовника. Оглядачі зазначають, що така схема оподаткування дуже близька до оподаткування інвестиційного прибутку, чим, власне, до війни і були кошти, що їх отримували до війни ті, хто купував житло на етапі "котловану", аби перепродати при завершенні будівництва.

Водночас через війну ринок первинної нерухомості та будівництво майже зупинилися. А зміни в оподаткуванні можуть зробити інвестиції в нове житло ще дорожчими, або ж призвести до тінізації частини ринку.

Разом із тим, оподаткування операцій з нерухомістю на вторинному ринку залишається без змін. Зокрема, перший продаж житла за рік, якщо продавець володів ним три роки і більше — не оподатковується ПДФО, а другий продаж житла за рік, якщо продавець володів ним три роки і більше або перший за рік продаж іншої нерухомості оподатковується під 5% + 1,5% військового збору.