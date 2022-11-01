Чиї гроші витрачає Україна: своїх меншає, західних більшає
У жовтні більше половини доходів українського бюджету забезпечили кредити та гранти від міжнародних партнерів України.
Такі дані оприлюднив перший заступник фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.
За його даними, у жовтні бюджетні надходження із суто українських джерел - податкової, митниці та НБУ - склали 111 млрд грн, тоді як від міжнародних партнерів - за даними з відкритих джерел - надійшло 134 млрд грн.
Зокрема, як твердить депутат, податки склали 53,3 млрд грн, мита - 32,4 млрд грн, і ще 25 млрд грн надав Нацбанк.
Раніше міністерство фінансів із посиланням на держказначейство повідомляло, що у вересні податкові надходження забезпечили трохи більше половини доходів бюджету - близько 80 млрд грн, тоді як від міжнародних партнерів до бюджету надійшло 72,5 млрд грн.
Загалом, за даними міністерства фінансів, основними джерелами фінансування держбюджету від початку війни і до жовтня є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.
На початку осені, після активізації українського аграрного експорту та адаптації бізнесу до роботи в умовах війни, почали говорити про можливості відновлення української економіки.
Проте вже у жовтні настрої бізнесу погіршилися. За даними НБУ, якщо у вересні загальний індекс настроїв бізнесу дещо покращився, то за жовтень він впав нижче 45 пунктів, що свідчить про негативні очікування.
Зокрема, серед факторів, які впливають на такі очікування, в НБУ називають руйнування енергетичних потужностей, логістичні проблеми та зниження реальних доходів населення (до кінця року, як очікується, інфляція та рівень безробіття в Україні можуть скласти 30%).
Найгірші настрої є у будівельників. У торгівлі, де настрої були кращими за усі галузі, також поменшало оптимізму.
В промисловості очікують зменшення обсягу нових замовлень на продукцію, зокрема й експортних, а також прогнозують зменшення обсягів запасів сировини, матеріалів та залишків готової продукції.