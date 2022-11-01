Чиї гроші витрачає Україна: своїх меншає, західних більшає

41 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, З наближенням зими перспективи української економіки стали похмурішими, а бюджет дедалі більше залежить від міжнародної допомоги

У жовтні більше половини доходів українського бюджету забезпечили кредити та гранти від міжнародних партнерів України.

Такі дані оприлюднив перший заступник фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

За його даними, у жовтні бюджетні надходження із суто українських джерел - податкової, митниці та НБУ - склали 111 млрд грн, тоді як від міжнародних партнерів - за даними з відкритих джерел - надійшло 134 млрд грн.

Зокрема, як твердить депутат, податки склали 53,3 млрд грн, мита - 32,4 млрд грн, і ще 25 млрд грн надав Нацбанк.

Раніше міністерство фінансів із посиланням на держказначейство повідомляло, що у вересні податкові надходження забезпечили трохи більше половини доходів бюджету - близько 80 млрд грн, тоді як від міжнародних партнерів до бюджету надійшло 72,5 млрд грн.

Загалом, за даними міністерства фінансів, основними джерелами фінансування держбюджету від початку війни і до жовтня є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

На початку осені, після активізації українського аграрного експорту та адаптації бізнесу до роботи в умовах війни, почали говорити про можливості відновлення української економіки.

Проте вже у жовтні настрої бізнесу погіршилися. За даними НБУ, якщо у вересні загальний індекс настроїв бізнесу дещо покращився, то за жовтень він впав нижче 45 пунктів, що свідчить про негативні очікування.

Зокрема, серед факторів, які впливають на такі очікування, в НБУ називають руйнування енергетичних потужностей, логістичні проблеми та зниження реальних доходів населення (до кінця року, як очікується, інфляція та рівень безробіття в Україні можуть скласти 30%).

Найгірші настрої є у будівельників. У торгівлі, де настрої були кращими за усі галузі, також поменшало оптимізму.

В промисловості очікують зменшення обсягу нових замовлень на продукцію, зокрема й експортних, а також прогнозують зменшення обсягів запасів сировини, матеріалів та залишків готової продукції.