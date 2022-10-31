"Нема світла, нема зв'язку, не знаєм, чи тривога закінчилась"

29 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Після ранкових масованих обстрілів України у багатьох українських містах зникло світло, а з ним - мобільний зв'язок та інтернет.

Про перебої, зокрема, повідомляють мешканці різних частин Києва.

"Нема світла, нема зв'язку, інтернет зник. Ми з сином сиділи у коридорі і не знали, що тривога закінчилася ще чотири години тому. Вибіг на вулицю, щоб дізнатися", - розповідає киянин Святослав.

За його словами, зараз на Оболоні у Києві немає зв'язку - він зник незалежно від того, який у тебе оператор.

Єдине місце, де чоловік зміг поговорити по телефону, став перехід у метро.

"Всі збираються у переході метро. Це зараз такий переговорний пункт".

Киянка Дарина Анцибор теж тільки в метро змогла знайти інтернет.

Вона зі своєю водою ходила приготувати сніданок до подруги, у якої води немає, але є газ.

"Народу повно на вулицях, двіж прям. Воду в бутлях носять, переговорюються, спішать перевірити новини хоча б десь".

Вчителька Марія Гуреш розповідає, як під час обстрілів проводила онлайн-урок і як зник інтернет. Деякий час трималися на мобільному інтернеті, але потім зник і він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нічні вулиці Києва

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У центрі Києва ситуація зі зв'язком трохи краща, розповідає киянка Ольга Овчаренко: "Ранок понеділка почався без світла і зв'язку, кава була під вибухи, прильоти і ракети над головою. Для публікації цього допису я прийшла у центр міста, де з'явився хоч якийсь інтернет".

Робота мобільного зв'язку та інтернету залежить від стабільного електропостачання в енергомережах. Сьогодні зранку зазнали ударів 18 енергооб'єктів країни.

У компанії Київстар заявили, що роблять все можливе, щоб станції мобільного зв'язку працювали у разі зникнення електроенергії.

Частина станцій обладнані джерелами автономного живлення, які, залежно від навантаження на мережу, можуть працювати 3-4 години, поки немає світла.

Якщо за цей час світло не з'явиться, компанія використовує пересувні дизель-генератори.

У компанії пояснили, чому інтернет зникає у першу чергу - для роботи обладнання, яке забезпечує інтернет, потрібні великі потужності, які іноді неможливо задіяти в аварійному режимі. Тож пріоритет надається технологіям, які використовуються для здійснення дзвінків.

У "Київстарі" також порадили абонентам, які мають труднощі зі зв'язком, переключитися на національний роумінг.

Ще навесні українські мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell запустили національний роумінг. У разі, коли мережа якогось оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

Як підключитись до мережі іншого оператора:

Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор. На iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Важливо: раз на день варто намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тим часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні планується створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії, які працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall та терміналах Starlink.

У листопаді мають запустити перші такі точки.