В Instagram по всьому світу стався збій
Користувачі Instagram повідомляють про збої у роботі соціальної мережі.
Люди скаржаться, що застосунок повідомив їм про видалення їхніх акаунтів.
Крім того, у користувачів не працюють повідомлення та не завантажується стрічка.
Пізніше компанія Instagram оприлюднила заяву, в якій визнала труднощі у роботі, зокрема, у доступах до акаунтів користувачів.
"Ми працюємо над тим, щоб це вирішити. Вибачте за незручності", - заявили у компанії.
Сайт Даундетектор, який відстежує збої, показує величезне зростання звітів про проблеми в роботі Instagram.
В інстаграм-акаунті BBC News Україна прямо на очах зникли близько 4 тисяч підписників. Невелика частина їх згодом повернулася.