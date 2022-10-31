В Instagram по всьому світу стався збій

1 година тому

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Користувачі Instagram повідомляють про збої у роботі соціальної мережі.

Люди скаржаться, що застосунок повідомив їм про видалення їхніх акаунтів.

Крім того, у користувачів не працюють повідомлення та не завантажується стрічка.

Пізніше компанія Instagram оприлюднила заяву, в якій визнала труднощі у роботі, зокрема, у доступах до акаунтів користувачів.

"Ми працюємо над тим, щоб це вирішити. Вибачте за незручності", - заявили у компанії.

Сайт Даундетектор, який відстежує збої, показує величезне зростання звітів про проблеми в роботі Instagram.

Автор фото, downdetector.com

В інстаграм-акаунті BBC News Україна прямо на очах зникли близько 4 тисяч підписників. Невелика частина їх згодом повернулася.