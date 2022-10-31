У Києві та частково в області відновили світло, але відключення триватимуть. Чого чекати?

42 хвилин(и) тому

Автор фото, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Енергетики повідомляють, що відновили електропостачання у Києві та на 85% - в області.

Оператор системи розподілу "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заявив, електропостачання полагодили для 260 тисяч сімей Київської області, які залишилися без світла через атаку Росії 31 жовтня.

85% знеструмлених споживачів перевели на резервну схему живлення.

Резервна схема діятиме, доки тривають відновлювальні роботи на зруйнованих об'єктах, повідомила компанія ДТЕК.

Станом на 16:00, в області без світла залишається ще 40 тисяч споживачів.

Автор фото, GLEB GARANICH Підпис до фото, Київ зранку опинився без води

Крім того, відновили електропостачання водоканалу. Отже незабаром всюди може з'явитися вода.

При цьому частина Києва зараз все одно без світла, оскільки тривають екстрені відключення. Світло дадуть після стабілізації ситуації, уточнили у ДПЕК.

Вранці 31 жовтня російська армія знову вдарила по енергетичних об'єктах на території України. По всій країні перебої зі світлом, водою та зв'язком.

Мер Києві Віталій Кличко застеріг, що навіть повернувши постачання електроенергії, будуть відключення знову, бо ситуація складна.

Критична ситуація з обладнанням

Компанія ДТЕК заявляла, що після всіх обстрілів і термінових ремонтів вже використала запас обладнання для ремонту енергосистем.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що МЗС домовилося про постачання необхідного обладнання з 12 країн.

Автор фото, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Чому електрику відновили не всюди?

Попри заяви, що електропостачання у Києві відновили повністю, світло є не у всіх. Енергетики пояснюють, що відразу почались екстрені відключення, щоб не збалансувати енергосистему.

"І Укренерго, і ДТЕК - усі мають проблеми з перевантаженням мереж. Тому аби одна аварія не тягнула за собою іншу, колеги використовують екстрені відключення. По цим відключенням графіки не працюють", - розповів Сергій Коваленко, керівник енергетичної компанії YASNO.

Споживачів, у яких електрика з'явилася, закликають використовувати його відповідально і не перевантажувати систему.