Вчені виявили "темну матерію", яка може змінити лікування раку

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Phospho Biomedical Animation

Вчені дізналися більше про таємничу роль епігенетики, науки, яка вивчає зміни в генах, на розвиток раку.

Нове дослідження Інституту вивчення раку припускає, що так звана "темна матерія" може змінити спосіб виявлення та лікування раку.

Відкриття може допомогти створити нові форми тестування на захворювання, які допоможуть адаптувати терапію.

Але до цього ще далеко, адже дослідження перебуває на ранній стадії.

Для більшості людей гени - це структурні зміни коду ДНК, які передаються з покоління в покоління.

У результаті велика увага приділяється тому, як ці генні мутації стимулюють розвиток раку.

Але в останні роки вчені відкрили інше явище, якому дали не зовсім однозначну назву - "епігенетика".

Епігенетика - це дослідження того, як поведінка людини і довкілля можуть викликати зміни, які впливають на роботу її генів.

Ваша епігенетика змінюється з віком і відповідно до того, де ви живете та як живете.

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Епігенетика не змінює код ДНК, але вона може контролювати доступ до генів і, як вважають, відігравати важливу роль у розвитку раку.

Професор Тревор Грем, директор Центру еволюції та раку в Інституті вивчення раку в Лондоні, сказав: "Ми виявили ще один рівень контролю за тим, як поводяться ракові захворювання. Ми називаємо це "темною матерією" раку.

Він сказав ВВС, що у кожній клітині "лінії ДНК можуть згортатися в клубки", впливаючи на те, які гени зчитуються.

Розташування клубків може бути дуже важливим для визначення поведінки раку, додав він.

"Це не змінить клінічну допомогу вже завтра, але може стати шляхом для розробки нових методів лікування", - сказав професор Грем.

Генетичне тестування на ракові мутації, такі як BRCA, які, наприклад, підвищують ризик раку молочної залози, дає лише частину картини про можливість онкологічного захворювання.

"Випробовуючи як генетичні, так і епігенетичні зміни, ми потенційно могли б набагато точніше передбачити, яка терапія буде найкращою для лікування раку конкретної людини", - пояснив професор Грем.

Висновки опубліковані в двох статтях у журналі Nature. У першій із них проаналізовано понад 1300 зразків із 30 видів раку кишечника, в результаті чого вчені виявили, що епігенетичні зміни дуже поширені в ракових клітинах і змушують їх рости більше, ніж інші клітини.

Друга стаття розглядала зразки, взяті з різних частин однієї пухлини. Було виявлено, що розвиток ракових клітин часто залежить від факторів, відмінних від мутацій ДНК.

Дослідники кажуть, що їхні висновки не можуть довести, що епігенетичні зміни безпосередньо призводять до змін у поведінці ракових пухлин, і потрібно зробити більше, щоб показати, як це відбувається.