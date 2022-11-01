"Безмежно боляче". Росія розбомбила у Миколаєві відому гімназію, пам'ятку архітектури

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Гімназія Аркаса, яку суттєво пошкодили обстрілом росіяни, була збудована ще в XIX сторіччі і завжди відіграла важливе значення в історії міста

Росіяни під час обстрілу Миколаєва ракетами С-300 завдали суттєвих пошкоджень історичній будівлі Першої української гімназії імені Аркаса і частково зруйнували чотириповерхову будівлю Миколаївського політехнічного фахового коледжу.

В обох будівлях людей не було.

Перша українська гімназія імені Аркаса розташована в історичній будівлі 1892 року, яку побудував видатний російський архітектор Євген Штукенберг. Він був головним архітектором Миколаєва з 1885 по 1919 роки.

Будинок нерідко називають шедевром архітектури тих часів, він включений до державного списку нерухомих пам'яток архітектури місцевого значення.

В часи Російської імперії у будівлі працювала жіноча гімназія. Поряд з гімназією у 1912 році відкрили монумент героям російської вітчизняної війни проти військ Наполеона.

1918 року гімназію перетворили на школу №5. В цій школі навчався радянський школяр Віктор Хоменко, який брав участь в антинацистському підпіллі і був страчений гестапо у 1942 році.

Школу 1993 року перетворили на гімназію, 1998 року вона отримала назву Першої української гімназії, а 2003 року була названа на честь історика, засновника "Просвіти" у Миколаєві Миколи Аркаса.

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Обстріл гімназії викликав обурення в соцмережах, перш за все, з боку випускників закладу.

"У зрусифікованому місті ми говорили українською, щойно переступали поріг школи, і це не було примусом — нам подобалося. Можливо, секрет був у щирості й запалі наших учителів — людей, які з перших років Незалежності, замість того, щоб тужити за Совком, почали відважно будувати українську в усіх сенсах освіту. І це була класна освіта", - згадує у фейсбук журналістка та письменниця, шеф-редакторка The Reporters Марічка Паплаускайте, яка там навчалася.

Журналістка пише, що зараз її сповнюють емоції.

"Я дивилася на це фото і кілька хвилин ридала навзрид, як уже давно не плакала з початку великої війни, бо, здавалося, звикла до всього. А тоді я помітила український прапор на щоглі і біль поступився місцем гордості", - пише вона.

"Розбомбили мою школу. В якій я терпіти не могла форму, деяких вчителів та суворі гімназійні правила. Мій бунтарський дух повставав проти багатьох речей, проте не міг повстати проти любові. А любові було багато. До друзів, до крутих "просунутих" вчителів (їх я й досі згадую із теплом), а також до України. Саме ця школа, Перша українська гімназія ім. Миколи Аркаса, була осередком любові до всього українського", - пише у фейсбук Валерія Ахметова.

Вона розповідає, що гімназія була осередком української культури та традицій у місті.

"Ми співали гімн України та гімн гімназії щопонеділка (хоча терпіти не могли приходити до школи через це раніше), ми носили вишиванки та український стрій на свята, співали українські пісні, грали на бандурах та танцювали гопака на сцені головного театру Миколаєва, перетворювали щороку найбільший парк у місце із козацьких змагань та пошуку скарбів", - розповідає вона.

Автор фото, Олександр Сєнкевич Підпис до фото, На фотографіях помітно, що суттєвих руйнувань зазнали кілька приміщень гімназії

"Цього року наша донька вступила до п'ятого класу і ми так мріяли, як поведемо її на перше вересня, як будемо співати гімн нашої гімназії і слухати слова Сергія Васильовича (Сергій Бережний є директором гімназії. - Ред.) про те, що "вони є майбутньою елітою України". Безмежно боляче, від тої несправедливості. Адже це діра не тільки у будівлі гімназії, це діра у серці кожного гімназиста, яких багато років навчали і виховували", - пише у фейсбук Юлія Качанова.

Інша випускниця Віталіна Приходько каже, що хоча росіянам вдалося завдати болю всім, в кого доля пов'язана з гімназією, вона вірить, що заклад неодмінно відбудують.

"Сьогодні Росія розбомбила те дороге для нас місце, завдяки якому ми зустрілися та знаємо одне одного. Місце, яке береже наші дитячі секрети. Гімназія трималася дуже довго. Сьогодні ж - в серці історичної будівлі міста залишився слід тих, хто вміє лише руйнувати. Спочатку, побачивши фото зруйнованого минулого, відчуваєш біль. Та потім розумієш - що все відбудується", - пише вона у фейсбук.

Що ще відомо про нічний обстріл Миколаєва

Автор фото, Офіс президента

Автор фото, Офіс президента

В Офісі президента повідомляють, що на територію іншого закладу - Миколаївського політехнічного фахового коледжу - впали аж три ракети, внаслідок чого поряд постраждали приватний сектор та багатоквартирні будинки.

"Виникли пожежі в складському приміщенні коледжу та в 5-поверховому житловому будинку поруч", - йдеться в повідомленні.

Там витягли з-під завалів двох людей, одна жінка загинула, ще п'ятеро були поранені.

Автор фото, Офіс президента