Іран може надати Росії балістичні ракети та нові дрони. Як реагує Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іранська діаспора в Києві протестує проти ірансько-російського альянсу

Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема, балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників. Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновників західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєння Ірану.

"Це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний імпульс на полі бою", - відзначає американське ЗМІ.

За словами посадовців, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні.

Головне управління розвідки Міноборони України сьогодні повідомило, що Іран направить ще 200 бойових дронів найближчим часом, а речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив поставку росіянам іранських ракет і повідомив, що Україна не має дієвих засобів проти них.

Як коментують нову поставку в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк вже заявив, що Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів.

За даними українських військових розвідників, поставку дронів у розібраному стані здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один з іранських бойових дронів на виставці

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"Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - повідомляють у розвідці.

У ГУР Міноборони відзначають, що росіяни застосовують іранські дрони з 13 вересня, відтоді українські військові збили 300 таких дронів.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу сьогодні припустив ймовірність використання росіянами й іранських ракет.

"Ми, безумовно, будемо вживати усіх засобів захисту від цих ракет, тому що велика імовірність, що вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатись, щоб загрожувати всій Україні — 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км має дальність ураження", - розповів він.

Ігнат наголосив, що Україна не має дієвих засобів захисту проти таких ракет.

"Так, це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але це фактично дуже важко зробити тими засобами, що у нас є сьогодні на озброєнні. У нас засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. А ті ракети, які окупант планує отримати від Ірану - це саме балістика", - повідомив Ігнат.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки удару іранського дрона по будинку в центрі Києва, 17 жовтня

На межі розриву дипломатичних відносин

Повідомлення у ЗМІ про можливу поставку Росії іранських бойових дронів з'явилися ще в липні. Тоді Володимир Путін відвідав з візитом Іран і мав перемовини з аятолою Алі Хаменеї, реальним лідером країни.

МЗС Ірану неодноразово запевняло Україну, що поставок іранської зброї Росії не відбудеться.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У липні Путін зустрівся з аятоллою Алі Хаменеї в Ірані

Проте з вересня росіяни почали використовувати їх для ударів про військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі України.

23 вересня Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.

За допомогою іранських дронів Росія завдала суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі цивільні.

У жовтні в ЗМІ з'явилася інформація про можливу передачу Іраном Росії балістичних ракет.

18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном через постачання іранської зброї Росії.

На думку Кулеби, Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань завданих нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про продовження постачання Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", - повідомив Кулеба.

Тоді ж міністр закордонних справ України закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців.

"Жорсткі санкції проти Ірану - це особливо актуальне питання зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати балістичні ракети для використання проти українців", - пояснив керівник МЗС.

"Дії Ірану - це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти, адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам, що він проти війни і не буде підтримувати зброєю жодну зі сторін", - відзначив Кулеба.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту іранської діаспори проти іранського режиму в Берліні, 22 жовтня

Автор фото, Getty Images

22 жовтня в Берліні відбулася багатотисячна акція протесту іранської діаспори проти іранського режиму. В натовпі, зокрема, були і українські прапори.