США впевнені, що КНДР постачає Росії артилерійські снаряди

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Північна Корея категорично заперечує постачання озброєнь Росії

Телекомпанія CNN повідомила з посиланням на дані американської розвідки, що КНДР допомагає Росії у війні проти України, поставляючи їй артилерійські снаряди і ретельно приховуючи кінцевий пункт призначення.

Ці дані оприлюднили через два місяці після того, як американські розвідслужби вперше висловили підозри, що Росія може закуповувати у Північної Кореї мільйони снарядів і ракет, сказано в публікації.

"У вересні КНДР публічно заперечувала той факт, що вона збирається надати Росії боєприпаси, - заявив CNN координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. - Однак, за наявною у нас інформацією КНДР, таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для війни з Україною, намагаючись при цьому приховати реальне місце призначення поставок зброї та створити враження, що вона призначається для країн Близького Сходу чи Північної Африки".

Офіційні особи не надали журналістам CNN будь-яких доказів своїх звинувачень, а розвіддані не містять інформації про те, скільки саме зброї було поставлено або яким чином здійснювалася оплата угоди.

Проте, з погляду американців, ці військові поставки з КНДР, поряд із купівлею в Ірані безпілотників та інших озброєнь, свідчать про те, що за вісім місяців війни російські запаси конвенційної зброї почали добігати кінця, пишуть автори.

Ще два тижні тому директор Національної розвідки США Евріл Хейнс стверджувала, що "експортний контроль змушує Росію звертатися за постачанням безпілотників, артснарядів та ракет до таких країн, як Іран та Північна Корея".

Кірбі, у свою чергу, зазначив у середу, що підтримка Росії з боку Ірану та Північної Кореї не змінить перебіг цієї війни.

Однак постачання озброєнь все ж таки можуть допомогти Росії продовжувати затяжні артилерійські бої на лінії зіткнення.

"Ми продовжимо стежити за здійсненням таких поставок", - зазначив він, наголосивши, що Росія намагається отримати підтримку у режимів на кшталт Північної Кореї та Ірану, щоб продовжувати свою агресивну кампанію в Україні "в умовах дефіциту запасів та ефективності міжнародних санкцій".

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема, балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.

"Це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний імпульс на полі бою", - відзначає CNN з посиланням на чиновників західної країни.

За словами посадовців, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні.

Головне управління розвідки міноборони України тоді повідомило, що Іран направить ще 200 бойових дронів найближчим часом, а речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допустив поставку росіянам іранських ракет і повідомив, що Україна не має дієвих засобів проти них.