Тейлор Свіфт з Midnights зайняла усі сходинки чарту топ-10 у США. Це історичний рекорд

Марк Севедж

Музичний кореспондент BBC

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Swift announced her 10th album in August

Тейлор Свіфт стала першою виконавицею в історії, яка зайняла кожне місце в топ-10 чарту синглів США.

Вона обігнала Дрейка, який у вересні 2021 року мав попередній рекорд - дев'ять синглів з топ-10. До нього одразу вісім сходинок посіли Beatles у 1964 році.

Це стало можливим завдяки її останньому альбому Midnights, який став найшвидше продаваним релізом у 2022 році.

"10 із 10 у Hot 100??? З моїм 10-м альбомом??? НЕМАЄ СЛІВ", - написала попзірка у твіттері.

32-річна співачка посіла перше місце з синглом Anti-Hero, чий приспів "It's me. Hi! I'm the problem, it's me" швидко став трендом у тік-току.

До решти топ-10 увійшли такі композиції як Lavender Haze, Maroon, Snow On The Beach, Bejeweled і Karma.

Усі 13 пісень зі стандартного видання Midnights увійшли до топ-15, разом із треком Unholy Сема Сміта на 11 місці та Bad Habits Стіва Лейсі на 12 місці.

Сім бонус-треків із видання "3am edition" також присутні у чарті, між 20 і 45 сходинками.

Топ-10 синглів Тейлор Свіфт

Anti-Hero

Lavender Haze

Maroon

Snow On The Beach

Midnight Rain

Bejewelled

Question...?

You're On Your Own, Kid

Karma

Vigilante S***

Свіфт здивувала шанувальників, коли оголосила про новий альбом під час закриття церемонії MTV VMA 2022 у Нью-Джерсі в серпні.

Вона описала альбом як історію "13 безсонних ночей, розкиданих по всьому моєму житті" та "подорожі крізь жахи та солодкі сни".

Альбом знаменував повернення зірки до поп-палітри її "допандемічних" альбомів після інді-фолку Evermore та Folklore, випущених у 2020 році.

Але приглушене звучання цих двох платівок зберігається й у новому альбомі.

Частково його успіх пояснюється розумною маркетинговою кампанією, в рамках якої альбом випустили в кількох колекційних форматах, включно з чотирма вініловими виданнями, які об'єднали в годинник.

Але Billboard повідомив, що рекорд Свіфт у топ-10 був би досягнутий лише завдяки стрімам, без урахування продажів та трансляції по радіо.

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Midnights дебютував на першому місці в американському чарті альбомів - було продано 1,4 мільйона копій, причому понад один мільйон із них на компакт-дисках і вінілі, майже нечувана цифра в епоху стримінгу.

Альбом так само очолює британський чарт з продажами в 204 тисячі копій, що робить його першим альбомом, який подолав бар'єр у 200 тисяч продажів після альбому Адель "30" близько року тому.

Як не дивно, це найбільші продажі за перший тиждень за всю кар'єру Свіфт у британських чартах. Її попереднім найкращим результатом був альбом 1989, який розійшовся тиражем у 90 300 копій у 2014 році.

Однак вона не може повторити свій американський рекорд у Британії - через правило британського чарту, яке дозволяє одночасно лише три пісні одного виконавця у в топ-100.

Без цього обмеження у Swift було б вісім із 10 найкращих синглів цього тижня. Натомість їй доведеться задовольнитися тим, що вона має перше (Anti-Hero), третє (Lavender Haze) і четверте (Snow On The Beach) місця.

Номер один минулого тижня, Unholy Сема Сміта, тримається на другому місці, не дозволяючи Свіфт повністю очолювати чарт.

Журнал Billboard заявив, що останній альбом Свіфт допоміг їй побити кілька рекордів.

Тепер вона може похвалитися найбільшою кількістю топ-10 хітів серед жінок за всю історію чарту - вона має 40, тоді як Мадонна мала 38. Серед усіх виконавців вона поступається лише Дрейку, який має 59 топ-10 хітів.

Midnights також є першим альбомом в історії, який містить 10 найкращих синглів.

Свіфт також побила рекорди за кількістю прослуховувань одного альбому за один день на Spotify, Apple і Amazon Music.

У Великій Британії продали 62 000 примірників Midnights тільки на вінілі - це найвищий тижневий продаж будь-якого вінілового альбому в 21 столітті.

Музиканти з найбільшою кількістю хітів у Топ-10

Дрейк - 59

Тейлор Свіфт - 40

Мадонна - 38

The Beatles - 34

Ріанна - 31

Майкл Джексон - 30

Елтон Джон - 29

Мерая Кері - 28

Стіві Вандер - 28

Джанет Джексон - 27