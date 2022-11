Тейлор Свіфт з Midnights зайняла усі сходинки чарту топ-10 у США. Це історичний рекорд

35 хвилин(и) тому

Swift announced her 10th album in August

32-річна співачка посіла перше місце з синглом Anti-Hero, чий приспів "It's me. Hi! I'm the problem, it's me" швидко став трендом у тік-току.