Евакуація і пункти обігріву: до чого готується уряд, столиця і Київщина

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через російські обстріли до темряви вже незабаром може додатися холод

Росія серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, заявив президент Зеленський під час зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, що кожен регіон України має план евакуації населення, але розглядає його лише як "екстрений крок".

"Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу, - заявив прем'єр. - Такий сценарій теж можливий, але ми зробимо все, щоб його не допустити і не застосовувати".

Напередодні керівник Київської ОВА Олексій Кулеба був змушений розтлумачувати власні заяви польському виданню Onet Wiadomosci, якому він заявив, що "якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, є план тимчасового перевезення людей до регіонів, де ситуація більш стабільна".

У понеділок голова Київської ОВА заявив, що евакуація з області не відбувається і не буде відбуватися найближчим часом.

"Ніхто нікуди не їде. Ніхто нікого не збирається переселяти", - заявив Олексій Кулеба у спеціальному відеозверненні у понеділок.

Проте вже у вівторок в інтерв'ю Hromadske голова Київської ОВА повідомив, що "є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього".

Олексій Кулеба також визнав, що і з опаленням можуть бути проблеми, якщо російські "ракетні обстріли енергетичної інфраструктури" триватимуть.

На цей випадок, за словами голови ОВА, "в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву".

"Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву", - розповів Олексій Кулеба.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Так виглядав пункт обігріву на Київщині під час суворої зими 2018

Він також підкреслив, що після 10 жовтня, коли Росія завдала першого масованого удару по українській енергетиці, ситуація суттєво змінилася. І, як і в перші дні війни, Київщина бере на себе удар, що його росіяни хотіли б завдати по українській столиці:

"Ми розуміємо, що Київщина знову стає форпостом міста Києва. Б'ють сюди безпосередньо для того, щоб світла не було в самому Києві".

Про підготовку пунктів обігріву заявив і столичний мер Віталій Кличко. Він зауважив, що через російські ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури в українській столиці розглядають різні сценарії розвитку подій.

"Найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", - повідомив мер Києва у телеграм.

Віталій Кличко також заявив, що столична влада закупила генератори та зробила запаси води та "всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей".

"У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - пояснив мер Києва.