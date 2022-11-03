Бюджет 2023: рекордні видатки на оборону і рекордний дефіцит

1 година тому

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Рада ухвалила бюджет на 2023 рік. Вперше за історію незалежності України його дефіцит перевищуватиме 20% ВВП.

Це означає, що економіка зможе покрити лише 80% запланованих видатків. Решту - близько 38 млрд доларів - Київ розраховує отримати ззовні.

Нині дефіцит бюджету фінансуються за рахунок коштів від міжнародних партнерів приблизно на 60%.

Ще одним рекордом стала кількість депутатів, які підтримали бюджет, попри те, що за нього не голосували "Батьківщина" та "Європейська солідарність", "за" були 295 депутатів.

"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів", - написав у телеграмі заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.

Що в новому бюджеті?

В остаточному варіанті бюджету на 2023 рік незмінними залишилися видатки на безпеку та оборону - це 1 трлн 141 млрд грн або 18,2% ВВП, і на них спрямують понад половину видатків.

Порівняно із тим варіантом бюджету, який уряд подав на розгляд парламенту у вересні, в остаточному варіанті дещо зменшили прогноз інфляції - із 30% до 28%.

Курс гривні до долара на кінець року має бути трохи іншим, ніж прогнозували раніше - 45,8 грн/дол. США проти 50 грн/дол. США, при цьому середньорічний курс залишився незмінним на рівні 42,2 грн/дол. США.

А от прогнози щодо динаміки ВВП навпаки погіршили - тепер очікується, що наступного року українська економіка має зрости на 3,2% замість раніше очікуваних 4,6%. Таке зростання має статися після цьогорічного падіння у 30%.

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Крім того, за інформацією бюджетного комітету, в остаточному варіанті бюджету дещо збільшили і доходи, і видатки, а також бюджетний дефіцит.

Його збільшили на майже 17 млрд грн і планують покрити за рахунок міжнародної фінансової допомоги. А потрібні ці кошти на "вирішення питань соціального і економічного характеру".

Доходи бюджету збільшили переважно за допомогою більших надходжень від Національного банку, а також стягнення більших сум ПДВ і акцизів з імпорту, а також більших надходжень від податку на доходи фізичних осіб.

При цьому мінімальну зарплату та прожитковий мінімум не збільшуватимуть.

Проте депутати доручили уряду подумати над цим після завершення війни - "опрацювати питання про збільшення видатків для підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на 2023 рік після припинення воєнного стану, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби".

Серед напрямків видатків, які вирішили збільшити, - виплата пенсій, ліквідація наслідків російської агресії, фінансування державного дорожнього фонду, а також "заходи за деякими бюджетними програмами міністерства культури та інформаційної політики".