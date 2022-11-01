Били електрошокером і різали ножем. Британець розповів про полон у росіян

1 година тому

Автор фото, Сімейне фото Підпис до фото, Шон Піннер (старе сімейне фото) каже, що дні, проведені у полоні, були "темними часами", після яких він став дуже емоційним

Британець, якого утримували в російському полоні, сказав, що майже помер від голоду, поки був у полоні.

Шон Піннер із Бедфордширу сказав, що йому давали лише "хліб і воду" приблизно 50 днів.

Його взяли у полон в квітні під час боїв за Маріуполь, а звільнили у вересні.

За його словами, протягом п'яти місяців його били струмом, електрошокером, порізали ногу та били пістолетом.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Піннер, одягнений у помаранчеве, після приземлення в Саудівській Аравії у вересні

Шону Піннеру 49 років, він служив у британській армії та переїхав до України в 2018 році, де жив із своєю дружиною та сином.

Разом з Ейденом Асліном із Ноттінгемшира їх представили перед судом у самопроголошеній "ДНР", яку Росія у вересні незаконно приєднала до своєї держави. Чоловіками тоді сказали, що їм загрожує смертний вирок.

Саудівська Аравія заявила, що була посередником обміну між Росією та Україною, а саме 10 іноземних полонених, включно з Шоном, Ейденом та трьома іншими британцями - Джоном Хардінгом, Діланом Гілом та Ендрю Гіллом.

Після звільнення Шон Піннер був із родиною в Бедфордширі та планував повернутися в Україну.

"З нами погано поводилися - били струмом, електрошокером, били ножем в ногу, шмагали пістолетом і відправляли в чорну зону", - сказав він.

Чорна зона - це військовий термін для місця, де утримують людей без звинувачень у будь-якому злочині та без доступу до правової підтримки.

Він сказав BBC Three Counties Radio, що його допитали і відібрали все, навіть обручку.

Шон каже, що їх змушували сидіти перед камерою і знімали, як вони їдять, що було "частиною пропаганди", оскільки охоронці "забирають тебе назад і морять голодом два дні... це було просто жахливо".

"Нас засудили до смертної кари, але я справді думав, що ми помремо з голоду задовго до того, як мене застрелять", - каже він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ейден Аслін (ліворуч) і Шон Піннер (у центрі) були засуджені разом із громадянином Марокко Брахімом Саудуном

Він похвалив Романа Абрамовича, російського бізнесмена та колишнього власника футбольного клубу "Челсі", за "посередництво" в угоді щодо їхнього відправлення до Саудівської Аравії.

Він також вдячний за підтримку депутата-консерватора від північно-східного Бедфордшира Річарда Фуллера, та експрем'єрці Ліз Трасс, яка на той час очолювала британське МЗС.

"Ліз Трасс була дивовижною, очевидно, недавно у неї були погані часи, але вона написала моїй мамі... її відділ тримав усіх у курсі", - сказав Шон Піннер.

"Якщо війна закінчиться, я хотів би повернутися й оселитися в Україну - це чудова країна".

Він підтвердив, що більше не повернеться воювати, оскільки "не може ризикувати, що його знову спіймають".

"Я пообіцяв своїй сім'ї, що це все, і надалі я просто допомагатиму іншими способами. Я не можу дозволити їм пройти через усе це знову", - сказав чоловік.

Автор фото, Aiden Aslin Підпис до фото, Шон Піннер (у центрі, з Джоном Хардінгом ліворуч і Ейденом Асліном праворуч) сказав, що коли їх відпустили, інші в літаку сказали їм, що вони виглядають "і справді, вибачте, як банда"

Його матір Дебра Піннер сказав, що це був "справді важкий рік", але зараз вона має "найкраще Різдво в історії".

"Були часи, коли я думала, що більше ніколи не побачу свого сина", - каже вона.