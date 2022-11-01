Били електрошокером і різали ножем. Британець розповів про полон у росіян
Британець, якого утримували в російському полоні, сказав, що майже помер від голоду, поки був у полоні.
Шон Піннер із Бедфордширу сказав, що йому давали лише "хліб і воду" приблизно 50 днів.
Його взяли у полон в квітні під час боїв за Маріуполь, а звільнили у вересні.
За його словами, протягом п'яти місяців його били струмом, електрошокером, порізали ногу та били пістолетом.
Шону Піннеру 49 років, він служив у британській армії та переїхав до України в 2018 році, де жив із своєю дружиною та сином.
Разом з Ейденом Асліном із Ноттінгемшира їх представили перед судом у самопроголошеній "ДНР", яку Росія у вересні незаконно приєднала до своєї держави. Чоловіками тоді сказали, що їм загрожує смертний вирок.
Саудівська Аравія заявила, що була посередником обміну між Росією та Україною, а саме 10 іноземних полонених, включно з Шоном, Ейденом та трьома іншими британцями - Джоном Хардінгом, Діланом Гілом та Ендрю Гіллом.
Після звільнення Шон Піннер був із родиною в Бедфордширі та планував повернутися в Україну.
"З нами погано поводилися - били струмом, електрошокером, били ножем в ногу, шмагали пістолетом і відправляли в чорну зону", - сказав він.
Чорна зона - це військовий термін для місця, де утримують людей без звинувачень у будь-якому злочині та без доступу до правової підтримки.
Він сказав BBC Three Counties Radio, що його допитали і відібрали все, навіть обручку.
Шон каже, що їх змушували сидіти перед камерою і знімали, як вони їдять, що було "частиною пропаганди", оскільки охоронці "забирають тебе назад і морять голодом два дні... це було просто жахливо".
"Нас засудили до смертної кари, але я справді думав, що ми помремо з голоду задовго до того, як мене застрелять", - каже він.
Він похвалив Романа Абрамовича, російського бізнесмена та колишнього власника футбольного клубу "Челсі", за "посередництво" в угоді щодо їхнього відправлення до Саудівської Аравії.
Він також вдячний за підтримку депутата-консерватора від північно-східного Бедфордшира Річарда Фуллера, та експрем'єрці Ліз Трасс, яка на той час очолювала британське МЗС.
"Ліз Трасс була дивовижною, очевидно, недавно у неї були погані часи, але вона написала моїй мамі... її відділ тримав усіх у курсі", - сказав Шон Піннер.
"Якщо війна закінчиться, я хотів би повернутися й оселитися в Україну - це чудова країна".
Він підтвердив, що більше не повернеться воювати, оскільки "не може ризикувати, що його знову спіймають".
"Я пообіцяв своїй сім'ї, що це все, і надалі я просто допомагатиму іншими способами. Я не можу дозволити їм пройти через усе це знову", - сказав чоловік.
Його матір Дебра Піннер сказав, що це був "справді важкий рік", але зараз вона має "найкраще Різдво в історії".
"Були часи, коли я думала, що більше ніколи не побачу свого сина", - каже вона.