Репера Takeoff застрелили. Йому було 28 років

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Takeoff був наймолодшим у групі

Американського репера Takeoff з групи Migos, яка очолює чарти, застрелили у віці 28 років у Г'юстоні, штат Техас.

Зірку вбили у вівторок у боулінгу, де він грав у кості зі своїм дядьком і колегою по групі Кваво.

Представник музиканта, справжнє ім'я якого Кіршнік Харі Болл, підтвердив цю новину Associated Press.

Migos вважають однією з найвпливовіших груп свого покоління.

Вони розпалися на початку цього року, записавши декілька міжнародних хітів, зокрема Bad and Boujee, Versace та Walk It Talk It.

Поліція каже, що інцидент стався близько о 2:30 ночі, хтось відкрив вогонь на приватній вечірці, де було від 40 до 50 гостей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Migos: (зліва) Takeoff, Quavo та Offset of Migos на церемонії вручення нагород BET Awards 2021

Коли правоохоронці прибули, вони побачили чоловіка з вогнепальним пораненням у шию чи голову. Він помер на місці.

Такі ЗМІ, як TMZ, Variety и The Hollywood Reporter, кажуть, що це був Takeoff.

Але поліція відповіла ВВС, що не буде офіційно підтверджувати особистість загиблого, поки про це не буде повідомлено сім'ю чоловіка.

У поліції заявляють ще про двох поранених, які зараз у лікарні.

Люди у соцмережах сумують за репером. "Назавжди легенда, я не можу в це повірити", - написав користувач Lil Pump в інстаграмі.

"Я думаю, що вони (Migos - Ред.) були the Beatles нашого покоління", - сказав актор-репер Дональд Гловер, який виступає під псевдонімом Childish Gambino.

Takeoff був наймолодшим учасником групи і часто найтихішим на публіці.