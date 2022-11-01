Що впливає на контрнаступ ЗСУ? Спроби Москви закрити зерновий коридор. Теленовини ВВС
У випуску 1 листопада:
- "Ми долаємо страх і йдемо боротися", — як описують війну українські військові під Бахмутом та як виживали українські жінки в окупації. Репортаж кореспондента ВВС Джеремі Боуена.
- Що відбувається на фронті та як іранська зброя допомагає Росії. Аналіз військового експерта Олега Жданова.
- Чи може світ вплинути на Росію, щоб зберегти "зернові коридори"? Старший аналітик Атлантичної ради Євгенія Габер про зернову угоду та позицію Анкари.
- Вп'яте за останніх 4 роки — позачергові вибори до парламенту в Ізраїлі. Сюжет з Єрусалиму.
- Як результати голосування в Ізраїлі можуть вплинути на ситуацію в Україні? Говоримо з істориком Шимоном Бріманом.
- Поліція Індії заарештувала 9 осіб у зв'язку з обвалом мосту. Сюжет кореспондентки ВВС Йогіти Лімайє.
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