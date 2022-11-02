Вибухи в Дніпрі та удар на Черкащині. Що відомо про нічну атаку дронів
Вночі росіяни вдарили дронами-камікадзе по Дніпропетровській та Черкаській областях, повідомляють ОВА, кореспонденти ВВС чули вибухи в декількох містах.
Сили ППО також працювали на Полтавщині.
Вибухи на Дніпропетровщині, знищили 6 дронів
Над Дніпропетровщиною сили ППО знищила 6 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed 136, повідомляє керівник ОВА Валентин Резніченко
Вночі близько опівночі кореспонденти ВВС чули вибухи у Дніпрі.
Приблизно тоді мер Борис Філатов написав у своєму телеграм-каналі: "Щоб ви всі повиздихали".
Однак деталей про ці вибухи досі немає - можливо, це і була робота ППО, як пише керівник області.
Водночас Резніченко повідомляє, що росіяни таки вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з РСЗВ. Попередньо - без жертв.
На Черкащині постраждала інфраструктура
Вночі місцеві жителі чули звуки вибухів у Смілі Черкаського району.
Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець каже, що росіяни "всю ніч тероризували" одну з громад цього району дронами-камікадзе.
"Два "шахіди" збили силами ППО. Один влучив в об'єкт інфраструктури", - повідомив він.
Наскільки серйозні наслідки може мати це влучання, не уточнюється.
За словами Табурця, люди не постраждали.
Нещодавно це місто вже ставало об'єктом масованого удару дронами.
У ЗСУ кажуть, що збили 12 із 13 за ніч
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Пізно ввечері люди також чули вибухи у Полтавській області, а саме Полтаві та Кременчуку.
Десь у той час губернатор Дмитро Лунін написав, що з Дніпропетровської на Полтавську область летять дрони.
Повідомлень про влучання немає, але керівник Кременчука повідомляв про роботу ППП та ворожі об'єкти в повітрі.
Повітряні сили ЗСУ звітують, що загалом збили 12 із 13 дронів за ніч.
За їхніми даними, їх запускали із східного напрямку, та збили у східних та центральних областях України - у тому числі із залученням винищувальної авіації та зенітних ракетних військ.
"Війна - шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч", - повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Він каже, що Україна швидко знайшла рецепти протидії дронами, "основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя".
"Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни", - написав Єрмак.
Україна проти "Шахедів". Як недорого та ефективно боротися з дронами-камікадзе
Дрони-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує в Україні, виявилися ефективною зброєю.