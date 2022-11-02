Вибухи в Дніпрі та удар на Черкащині. Що відомо про нічну атаку дронів

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Атака дронами на Київ, 10 жовтня

Вночі росіяни вдарили дронами-камікадзе по Дніпропетровській та Черкаській областях, повідомляють ОВА, кореспонденти ВВС чули вибухи в декількох містах.

Сили ППО також працювали на Полтавщині.

Вибухи на Дніпропетровщині, знищили 6 дронів

Над Дніпропетровщиною сили ППО знищила 6 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed 136, повідомляє керівник ОВА Валентин Резніченко

Вночі близько опівночі кореспонденти ВВС чули вибухи у Дніпрі.

Приблизно тоді мер Борис Філатов написав у своєму телеграм-каналі: "Щоб ви всі повиздихали".

Однак деталей про ці вибухи досі немає - можливо, це і була робота ППО, як пише керівник області.

Водночас Резніченко повідомляє, що росіяни таки вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з РСЗВ. Попередньо - без жертв.

На Черкащині постраждала інфраструктура

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"Зенітки" - ефективна зброя проти "шахедів"

Вночі місцеві жителі чули звуки вибухів у Смілі Черкаського району.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець каже, що росіяни "всю ніч тероризували" одну з громад цього району дронами-камікадзе.

"Два "шахіди" збили силами ППО. Один влучив в об'єкт інфраструктури", - повідомив він.

Наскільки серйозні наслідки може мати це влучання, не уточнюється.

За словами Табурця, люди не постраждали.

Нещодавно це місто вже ставало об'єктом масованого удару дронами.

У ЗСУ кажуть, що збили 12 із 13 за ніч

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Пізно ввечері люди також чули вибухи у Полтавській області, а саме Полтаві та Кременчуку.

Десь у той час губернатор Дмитро Лунін написав, що з Дніпропетровської на Полтавську область летять дрони.

Повідомлень про влучання немає, але керівник Кременчука повідомляв про роботу ППП та ворожі об'єкти в повітрі.

Повітряні сили ЗСУ звітують, що загалом збили 12 із 13 дронів за ніч.

За їхніми даними, їх запускали із східного напрямку, та збили у східних та центральних областях України - у тому числі із залученням винищувальної авіації та зенітних ракетних військ.

"Війна - шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч", - повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Він каже, що Україна швидко знайшла рецепти протидії дронами, "основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя".

"Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни", - написав Єрмак.

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