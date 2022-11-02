Вибухи в Дніпрі та удар на Черкащині. Що відомо про нічну атаку дронів

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Атака дронами на Київ, 10 жовтня

Вночі росіяни вдарили дронами-камікадзе по Дніпропетровській та Черкаській областях, повідомляють ОВА, кореспонденти ВВС чули вибухи в декількох містах.

Сили ППО також працювали на Полтавщині.

Вибухи на Дніпропетровщині, знищили 6 дронів

Над Дніпропетровщиною сили ППО знищила 6 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed 136, повідомляє керівник ОВА Валентин Резніченко

Вночі близько опівночі кореспонденти ВВС чули вибухи у Дніпрі.

Приблизно тоді мер Борис Філатов написав у своєму телеграм-каналі: "Щоб ви всі повиздихали".

Однак деталей про ці вибухи досі немає - можливо, це і була робота ППО, як пише керівник області.

Водночас Резніченко повідомляє, що росіяни таки вдарили по Нікополю та Червоногригорівській громаді з РСЗВ. Попередньо - без жертв.

На Черкащині постраждала інфраструктура

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Зенітки" - ефективна зброя проти "шахедів"

Вночі місцеві жителі чули звуки вибухів у Смілі Черкаського району.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець каже, що росіяни "всю ніч тероризували" одну з громад цього району дронами-камікадзе.

"Два "шахіди" збили силами ППО. Один влучив в об'єкт інфраструктури", - повідомив він.

Наскільки серйозні наслідки може мати це влучання, не уточнюється.

За словами Табурця, люди не постраждали.

Нещодавно це місто вже ставало об'єктом масованого удару дронами.

У ЗСУ кажуть, що збили 12 із 13 за ніч

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Пізно ввечері люди також чули вибухи у Полтавській області, а саме Полтаві та Кременчуку.

Десь у той час губернатор Дмитро Лунін написав, що з Дніпропетровської на Полтавську область летять дрони.

Повідомлень про влучання немає, але керівник Кременчука повідомляв про роботу ППП та ворожі об'єкти в повітрі.

Повітряні сили ЗСУ звітують, що загалом збили 12 із 13 дронів за ніч.

За їхніми даними, їх запускали із східного напрямку, та збили у східних та центральних областях України - у тому числі із залученням винищувальної авіації та зенітних ракетних військ.

"Війна - шахова партія. 12 з 13 іранських дронів-камікадзе наші воїни збили за ніч", - повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Він каже, що Україна швидко знайшла рецепти протидії дронами, "основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя".

"Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни", - написав Єрмак.