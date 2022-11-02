Росія відновлює "зернову угоду" після атаки на Севастополь

53 хвилин(и) тому

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Російське міноборони заявило, що відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після атаки на Севастополь.

Про призупинення вона заявила 31 жовтня, проте ООН, Туреччина і Україна далі її виконували, а судна виходили з портів України.

2 листопада сторони взяли паузу для перемовин з Росією і призупинили проходження суден.

"Завдяки участі ООН та сприянню Туреччини вдалося отримати необхідні письмові гарантії від України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених для інтересів вивозу сільськогосподарської продукції, для бойових дій проти Російської Федерації", - сказав у відеозверненні генерал і речник російського міноборони Ігор Конашенков.

Офіційний Київ поки що ніяк це не коментував.

У російському відомстві заявляють, що на цей момент Росія вважає ці гарантії "достатніми" та відновлює реалізацію угоди про вихід кораблів із продовольством із українських портів, що, як і раніше, контролюватиметься спільним координаційним центром з представниками Росії, ООН та Туреччини.

Рішенню про відновлення "зернової угоди" передували переговори міністерств оборони Росії та Туреччини.

Перемовини у Туреччині

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що неодноразово обговорював продовження роботи "зернового коридора" з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу - і сподівається на прогрес.

"Шойгу продовжує обговорювати питання зі своєю владою в світлі тої інформації, яку ми надали, - сказав Акар у вівторок ввечері. - Ми очікуємо відповіді від сьогодні чи завтра".

Координатор Чорноморської зернової ініціативи ООН Амір Абдулла теж продовжував свої перемовини з усіма трьома державами-учасницями "зернової угоди".

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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок у Стамбулі: "Навіть якщо Росія поводиться нерішуче, бо вона не отримала такі ж вигоди, ми будемо і далі рішуче докладати зусиль на користь людства".

Ще до відновлення участі Росії в зерновій угоді ввечері 1 листопада міністр інфраструктури України Олександр Кубраков оголосив, що після паузи "зерновий коридор" запрацює в четвер, і 8 суден готуються вийти в море.

"Ми отримали підтвердження від ООН", - додав міністр.

Росія погрожувала, але дала задню

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У суботу Росія заявила про призупинення зернової угоди, яку Росія та Україна окремо уклали з Туреччиною та ООН. У Кремлі стверджували, що більше не можуть гарантувати безпечний прохід кораблів із України через Чорне море, пояснюючи це атакою на кораблі Чорноморського флоту в анексованому Севастополі, в якій росіяни обвинувачують ЗСУ.

Вивезення зерна з українських портів навряд чи можливе без сприяння з боку Москви, заявив речник російського президента Володимира Путіна.

"В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи може бути реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованіший, небезпечніший і негарантованіший", - додав Дмитро Пєсков.

Координатор ООН із Чорноморської зернової ініціативи Амір Абдулла заявив тоді, що "військові не можуть нападати на вантажні судна або брати їх у заручники, продовольство має надходити".

Скільки триватиме "зернова угода"?

Угода, яку Росія та Україна окремо уклали з Туреччиною та ООН, мала діяти до 22 листопада.

Російське міноборони не уточнило, чи мають вони на увазі відновлення угоди лише до цієї дати, чи й надалі, після 22 листопада.

Ще до атаки на Севастополь Росія не раз заявляла, що незадоволена цією угодою, тому що там нібито не враховуються російські інтереси.

З середини вересня Росія суттєво затягнула проходження огляду суден, що спричинило великі черги.

Росії не подобається "зернова угода", тому що світ відмовляється від її агропродукції на користь української, вважає член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Ще влітку Лавров (очільник МЗС Росії - Ред.) неодноразово заявляв, що частка України на світовому ринку зерна всього 1-2%, і це дуже мало. Однак, коли відкрився зерновий коридор, коли всі побачили, яку кількість контрактів ми підписуємо, яка кількість суден вантажиться, бо всі хочуть нашу сільськогосподарську продукцію, то росіяни запанікували", - сказав депутат.

За підрахунками мінінфраструктури, за 3 місяці реалізації "зернової ініціативи" 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукції.

За даними ООН, зернова угода допомогли знизити ціни на продовольство по всьому світу та частково задовольнити попит на зерно, у тому числі в тих країнах, яким загрожує голод.