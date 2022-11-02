"По суті вторгнення". КНДР вперше запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю

2 годин(и) тому

Автор фото, YONHAP/REUTERS Підпис до фото, У середу вранці КНДР вистрілила ракетою в море через морський де-факто кордон із Республікою Корея. Та відповіла трьома запусками

Північна Корея вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент "по суті вторгненням".

Запущена північнокорейцями балістична ракета малого радіуса дії впала в море приблизно за 60 км від південнокорейського міста Сокхчо, яке розташоване поблизу демаркаційної лінії на східному березі півострова.

Південна Корея як відповідь зробила пуски трьох ракет - теж у море, через морський кордон.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що запуск ракети через морський кордон є "по суті територіальним вторгненням" з боку КНДР.

За даними південнокорейських військових, всього північнокорейці вранці в середу запустили щонайменше 10 ракет.

Генштаб Республіки Корея заявив, що південнокорейська армія "не терпітиме таких провокацій з боку КНДР і відповість твердо та рішуче, у рамках тісної співпраці Південної Кореї та США".

Президент Південної Кореї та прем'єр-міністр Японії у зв'язку з останніми запусками ракет у КНДР скликали у своїх країнах наради національної безпеки.

Ракета, що перелетіла через морський де-факто кордон, впала за 25 кілометрів за нею і за 57 кілометрів від міста Сокхчо.

Напередодні Пхеньян вимагав від Південної Кореї і США припинити спільні навчання, що йдуть на цьому тижні, і пригрозив у разі відмови вжити "потужних" заходів.

Минулого місяця КНДР здійснила цілу серію запусків - також, як заявив Пхеньян, у відповідь на спільні навчання військових США, Південної Кореї та Японії.

При цьому північнокорейці назвали свої запуски імітацією ядерного удару на півдні півострова.