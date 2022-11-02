Західні експерти: роль Пригожина для Путіна зростає, Росія залежить від зброї з Ірану

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 31 жовтня у Санкт-Петербурзі відкрився офіс "ПВК Вагнер", яку асоціюють із бізнесменом Євгеном Пригожиним

У вівторок вранці американські аналітики і британська розвідка присвячують свої традиційні звіти подіям на війні в Україні.

Американський інститут вивчення війни пише про зростаючу залежність Росії від іранської зброї. Британське міноборони аналізує роль бізнесмена Євгена Пригожина серед російських силових структур.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні-аналізі за 1 листопада, зокрема, переказує повідомлення українських та американських джерел про те, що іранці збираються поставити Росії нові партії дронів, а також балістичні ракети. І висловлює припущення, що це веде до зростання залежності Росії від іранської зброї.

За даними української розвідки, а також неназваних на ім'я західних експертів, з якими поговорив американський телеканал CNN, Іран найближчим часом відправить Росії сотні нових дронів-камікадзе, якими Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, а також тактичні балістичні ракети ближнього радіуса дії.

"Росія, швидше за все, домовилася про додаткові постачання іранської зброї через виснаження її власних запасів крилатих ракет і дронів під час війни в Україні, насамперед за час російської кампанії проти української критично важливої ​​інфраструктури, - пишуть аналітики ISW. - Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів дронами та ракетами по критично важливій інфраструктурі, намагаючись компенсувати провали її конвенційних сил на фронті".

Вагнерівці просуваються на 100-200 м за добу

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Своє чергове ранкове зведення міноборони Великої Британії присвячує особистості Євгена Пригожина та його ролі серед російських силовиків.

Власник російської приватної військової компанії "ЧВК Вагнера" ​​Євген Пригожин заявив 23 жовтня, що сили Вагнера просуваються вперед на 100-200 м на день, що, за його словами, "нормально для сучасної війни".

Згідно з російською військовою доктриною, армія майже в будь-яких умовах повинна просуватися на 30 км на день. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися на 1000 км углиб території України. У вересні українські сили досягли просування більш ніж на 20 км на добу.

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В останні два місяці Пригожин перестав заперечувати свій зв'язок із "ЧВК Вагнера" ​​і почав робити гучні публічні заяви. Судячи з усього, він бореться за авторитет у російській системі національної безпеки, яка опинилася під великим тиском.

Пригожин помітно збільшує вплив на керівництво Росії, а також дозволяє собі критикувати командування армії і навіть 1 листопада похвалив Зеленського як лідера України.

У своєму останньому інтерв'ю для російського видання МК, Пригожин несподівано назвав президента України Володимира Зеленського "симпатичним хлопцем" і похвалив його за рішучість. Такого собі в Росії майже ніхто не дозволяв за час вторгнення.

"Зеленський, хоч і є президентом країни ворожої зараз Російській Федерації, але все ж таки він — твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець", - заявив Пригожин.