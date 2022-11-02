Західні експерти: роль Пригожина для Путіна зростає, Росія залежить від зброї з Ірану
У вівторок вранці американські аналітики і британська розвідка присвячують свої традиційні звіти подіям на війні в Україні.
Американський інститут вивчення війни пише про зростаючу залежність Росії від іранської зброї. Британське міноборони аналізує роль бізнесмена Євгена Пригожина серед російських силових структур.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні-аналізі за 1 листопада, зокрема, переказує повідомлення українських та американських джерел про те, що іранці збираються поставити Росії нові партії дронів, а також балістичні ракети. І висловлює припущення, що це веде до зростання залежності Росії від іранської зброї.
За даними української розвідки, а також неназваних на ім'я західних експертів, з якими поговорив американський телеканал CNN, Іран найближчим часом відправить Росії сотні нових дронів-камікадзе, якими Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, а також тактичні балістичні ракети ближнього радіуса дії.
"Росія, швидше за все, домовилася про додаткові постачання іранської зброї через виснаження її власних запасів крилатих ракет і дронів під час війни в Україні, насамперед за час російської кампанії проти української критично важливої інфраструктури, - пишуть аналітики ISW. - Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів дронами та ракетами по критично важливій інфраструктурі, намагаючись компенсувати провали її конвенційних сил на фронті".
Вагнерівці просуваються на 100-200 м за добу
Своє чергове ранкове зведення міноборони Великої Британії присвячує особистості Євгена Пригожина та його ролі серед російських силовиків.
Власник російської приватної військової компанії "ЧВК Вагнера" Євген Пригожин заявив 23 жовтня, що сили Вагнера просуваються вперед на 100-200 м на день, що, за його словами, "нормально для сучасної війни".
Згідно з російською військовою доктриною, армія майже в будь-яких умовах повинна просуватися на 30 км на день. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися на 1000 км углиб території України. У вересні українські сили досягли просування більш ніж на 20 км на добу.
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Кінець подкаст
В останні два місяці Пригожин перестав заперечувати свій зв'язок із "ЧВК Вагнера" і почав робити гучні публічні заяви. Судячи з усього, він бореться за авторитет у російській системі національної безпеки, яка опинилася під великим тиском.
Пригожин помітно збільшує вплив на керівництво Росії, а також дозволяє собі критикувати командування армії і навіть 1 листопада похвалив Зеленського як лідера України.
У своєму останньому інтерв'ю для російського видання МК, Пригожин несподівано назвав президента України Володимира Зеленського "симпатичним хлопцем" і похвалив його за рішучість. Такого собі в Росії майже ніхто не дозволяв за час вторгнення.
"Зеленський, хоч і є президентом країни ворожої зараз Російській Федерації, але все ж таки він — твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець", - заявив Пригожин.
Чому Пригожин зізнався, що створив ПВК "Вагнер"
Бізнесмен Євген Пригожин вперше підтвердив, що у 2014 році створив приватну військову компанію, яка згодом отримала назву "Вагнер".