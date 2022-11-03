Звільнили 74-х захисників "Азовсталі". Що відомо про обмін полоненими 107 на 107
Відбувся новий масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, цього разу додому повертаються більше сотні військових.
З них 74 - захисники "Азовсталі". Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.
"Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє "азовців". 74 бійці захищали "Азовсталь", - повідомив Єрмак.
Він додав, що деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.
"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії", - повідомив Єрмак.
Він додав, що чимало хлопців зазнали поранень ще у березні.
Вдень представники Росії анонсували обмін у форматі 107 на 107.
Активізація обмінів
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Кінець подкаст
Останній обмін полоненими відбувся наприкінці жовтня. Тоді додому повернули 52-х людей - офіцерів, медиків, сержантів і солдатів.
29 жовтня вдалось обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі". Також повернули деяких військових, яких взяли в полон ще у Чорнобильській зоні.
За останні місяці процес обміну полоненими прискорився. Він пришвидшився після обміну понад сотні азовців та командирів з "Азовсталі" наприкінці вересня.
Всі, за винятком п'яти командирів, які за умовами обміну будуть до кінця війни в Туреччині, вже вдома. Загалом додому тоді повернулись понад 200 людей.
У жовтні з російського полону вийшли понад 200 українців, був навіть окремий "жіночий обмін" на понад сотню людей.
Починаючи з вересня українські війська здійснили успішний наступ на Харківщині, а також наступальні дії на Херсонщині.
За різними даними, восени ЗСУ вдалось суттєво поповнити обмінний фонд та взяти в полон сотні росіян.