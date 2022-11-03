Звільнили 74-х захисників "Азовсталі". Що відомо про обмін полоненими 107 на 107

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Єрмак

Відбувся новий масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, цього разу додому повертаються більше сотні військових.

З них 74 - захисники "Азовсталі". Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє "азовців". 74 бійці захищали "Азовсталь", - повідомив Єрмак.

Він додав, що деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії", - повідомив Єрмак.

Він додав, що чимало хлопців зазнали поранень ще у березні.

Автор фото, Єрмак

Вдень представники Росії анонсували обмін у форматі 107 на 107.

Активізація обмінів

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Останній обмін полоненими відбувся наприкінці жовтня. Тоді додому повернули 52-х людей - офіцерів, медиків, сержантів і солдатів.

29 жовтня вдалось обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі". Також повернули деяких військових, яких взяли в полон ще у Чорнобильській зоні.

За останні місяці процес обміну полоненими прискорився. Він пришвидшився після обміну понад сотні азовців та командирів з "Азовсталі" наприкінці вересня.

Всі, за винятком п'яти командирів, які за умовами обміну будуть до кінця війни в Туреччині, вже вдома. Загалом додому тоді повернулись понад 200 людей.

У жовтні з російського полону вийшли понад 200 українців, був навіть окремий "жіночий обмін" на понад сотню людей.

Починаючи з вересня українські війська здійснили успішний наступ на Харківщині, а також наступальні дії на Херсонщині.

За різними даними, восени ЗСУ вдалось суттєво поповнити обмінний фонд та взяти в полон сотні росіян.