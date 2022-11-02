Із зоопарку втекли одразу п'ять левів. Надзвичайна ситуація в Австралії

Тіффані Турнбулл

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Втікачі на фото, зробленому у серпні цього року

П'ять левів спровокували невелику надзвичайну ситуацію в австралійському зоопарку після того, як втекли зі свого вольєра.

Хижаків - одного дорослого і чотирьох дитинчат - помітили біля їхнього павільйону у сіднейському зоопарку Таронга близько 6:30 за місцевим часом у середу.

За словами прессекретаря, зоопарк закрили, а одному з левенят довелося вколоти транквілізатор. Утім, всіх левів вдалося за лічені хвилини повернути у вольєр. Ніхто не постраждав.

Як саме тварини вибралися зі свого павільйону, адміністрація не пояснює.

Але виконавчий директор зоопарку Саймон Даффі назвав це "значним інцидентом" і пообіцяв розслідувати його.

Він повідомив місцевим ЗМІ, що леви зайшли на невелику територію, "прилеглу" до їхнього вольєра - приблизно за 100 метрів від місця, де перебували відвідувачі зоопарку, які залишилися в ньому на ніч. Головна частина зоопарку на той час була зачинена.

"Леви ще жодного разу не виходили з цієї території або зоопарку Таронга загалом", - пояснив директор.

Він додав, що невелика територія була захищена двометровим парканом, який зазвичай використовується для утримання людей на безпечній відстані, весь зоопарк також оточений парканом по периметру.

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Записи з камер відеоспостереження показали, що доглядач підняв тривогу протягом 10 хвилин після втечі, повідомили в зоопарку.

За словами Даффі, персонал швидко відреагував, щоб перемістити всіх людей на майданчику у безпечне місце. Четверо левів "спокійно повернулися" до свого вольєра.

Павільйон з левами залишатиметься закритим до подальших перевірок, щоб переконатися, що він "на 100% безпечний", додав директор.

Втечі тварин в австралійських зоопарках рідкість.

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У 2009 році левиця втекла з вольєра в зоопарку Мого на південь від Сіднея, і її довелося застрелити через небезпеку для людей.