Із зоопарку втекли одразу п'ять левів. Надзвичайна ситуація в Австралії
- Тіффані Турнбулл
- BBC News, Сідней
П'ять левів спровокували невелику надзвичайну ситуацію в австралійському зоопарку після того, як втекли зі свого вольєра.
Хижаків - одного дорослого і чотирьох дитинчат - помітили біля їхнього павільйону у сіднейському зоопарку Таронга близько 6:30 за місцевим часом у середу.
За словами прессекретаря, зоопарк закрили, а одному з левенят довелося вколоти транквілізатор. Утім, всіх левів вдалося за лічені хвилини повернути у вольєр. Ніхто не постраждав.
Як саме тварини вибралися зі свого павільйону, адміністрація не пояснює.
Але виконавчий директор зоопарку Саймон Даффі назвав це "значним інцидентом" і пообіцяв розслідувати його.
Він повідомив місцевим ЗМІ, що леви зайшли на невелику територію, "прилеглу" до їхнього вольєра - приблизно за 100 метрів від місця, де перебували відвідувачі зоопарку, які залишилися в ньому на ніч. Головна частина зоопарку на той час була зачинена.
"Леви ще жодного разу не виходили з цієї території або зоопарку Таронга загалом", - пояснив директор.
Він додав, що невелика територія була захищена двометровим парканом, який зазвичай використовується для утримання людей на безпечній відстані, весь зоопарк також оточений парканом по периметру.
Записи з камер відеоспостереження показали, що доглядач підняв тривогу протягом 10 хвилин після втечі, повідомили в зоопарку.
За словами Даффі, персонал швидко відреагував, щоб перемістити всіх людей на майданчику у безпечне місце. Четверо левів "спокійно повернулися" до свого вольєра.
Павільйон з левами залишатиметься закритим до подальших перевірок, щоб переконатися, що він "на 100% безпечний", додав директор.
Втечі тварин в австралійських зоопарках рідкість.
У 2009 році левиця втекла з вольєра в зоопарку Мого на південь від Сіднея, і її довелося застрелити через небезпеку для людей.