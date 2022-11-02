Хто у Росії продовжить війну проти України навіть після Путіна

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пригожина іноді називають "шеф-кухарем Путіна", оскільки він керував кейтеринговим бізнесом, який обслуговував Кремль

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Британії, дав свідчення у Комітеті із закордонних справ Палати громад і попередив, що навіть якщо Путін втратить владу у Росії, творець ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжить вести війну проти України. Про це пише британське видання Express.

Ходорковський, якого колись вважали найбагатшою людиною Росії, втратив свою бізнес-імперію і провів десять років у в'язниці після того, як посварився з Путіним.

Ходорковський назвав Пригожина, який лише нещодавно визнав, що створив ПВК "Вагнер", "важливим інструментом" для Кремля, який дозволяє Путіну заперечувати відповідальність за деякі з найбільш суперечливих дій його режиму.

"Якщо Путін програє війну або втратить свої позиції іншим чином, ця група буде дуже значною. Вектор діяльності буде очевидний. Вони будуть рухатися у напрямку продовження війни", - цитує Express слова Ходорковського.

Під час свідчень Ходорковський розповів, що його розслідувальна група, центр "Досьє", вивчала діяльність групи Вагнера з 2018 року, коли трьох журналістів, які працювали на нього, вбили у Центральноафриканській Республіці.

За його словами, Пригожин, якого іноді називають "шеф-кухарем Путіна", оскільки він керував кейтеринговим бізнесом, який обслуговував Кремль, зміцнив свій вплив через прямий особистий доступ до російського лідера.

"Люди, які мають прямий доступ до диктатора, незалежно від формальної посади, стоять вище за тих, хто не має змоги зустрітися з диктатором особисто, - сказав Ходорковський. - Тому вплив Пригожина приблизно дорівнює впливу міністра оборони Росії Сергія Шойгу або міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова".

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Ходорковський також зазначив, що міру впливу Пригожина можна оцінити за його здатністю вербувати ув'язнених з російських в'язниць, що фактично дозволяє йому підписувати "порожні укази" президента про помилування їхніх злочинів, якими б серйозними вони не були.

"Психологічно Путін має схильність до спецоперацій і до хоча б удаваної законності. Він вважає, що якщо він про щось не говорить відкрито і якщо це неможливо довести, то цього ніби не існує. З цієї точки зору йому дуже комфортно мати проксі-підрозділи", - вважає Ходорковський.

Позов у Британії

Видання Express також зазначає, що на тому ж парламентському слуханні Джейсон Макк'ю, старший партнер McCue Jury and Partners, заявив, що ініціював судовий позов проти ПВК "Вагнер", з метою отримати мільярди репарацій для українського народу.

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Він звинуватив "вагнерівців" та Пригожина в участі в "кампанії тероризму" в Україні, яка включала вбивства, зґвалтування та закладення вибухівки навколо ядерних об'єктів.

"Це перший випадок у світі, коли на "Вагнера" та їм подібних жертви подали до суду за тероризм, який використовують як зброю у війні, незаконній війні Путіна", - цитує його Express.

Групу Вагнера пов'язують з деякими з найгірших звірств Росії в Україні, а також у конфліктах в Африці та Сирії.

Вперше "ПВК Вагнера" ​​виявили у самопроголошеній "ЛНР" у 2014 році, коли розпочався конфлікт на сході України.

Тоді найманці брали участь у боях за луганський аеропорт, але популярність здобули не у зв'язку з цим, а після ліквідації низки відомих польових командирів, що воювали на боці так званих "республік", але не вбудовувалися у "владну вертикаль", яку Москва намагалася збудувати в Донецьку та Луганську.

Російська влада до початку повномасштабної війни в Україні заперечувала існування ПВК.