Українка виходить заміж за військового, у якого вже є коханий партнер. Навіщо?

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Лєда Космачевська Підпис до фото, У Лєди немає навіть обручки. "Які часи, така й наречена", - каже вона

33-річна кримчанка Лєда Космачевська, яка живе у Києві, оголосила, що виходить заміж за українського військового, у якого вже 15 років є коханий чоловік.

Про це рішення, з дозволу тепер вже нареченого, вона публічно повідомила у своєму фейсбуці, прикріпивши туди фото, на якому вона сидить у білій ковдрі, що виглядає на ній як весільна сукня.

"Які часи, така й наречена", - написала жінка, і пояснила, що в такий спосіб хоче підстрахувати свого давнього знайомого, який невдовзі вирушає в гарячі точки України.

"Я беру на себе відповідальність за пошук, упізнання, поховання, повідомлення близьким та знайомим. Це я, за необхідності, скажу лікарю, що мій чоловік хотів стати донором. Це я не буду просити священника про відспівування, бо мій чоловік цього не хотів. Це я виконаю його останню волю і я зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою", - написала Лєда у соцмережах.

Автор фото, Лєда Космачевська Підпис до фото, Те саме фото у ковдрі, що наче сукня. "Захотілося зафіксувати себе в моменті, побачити які в мене очі. Ця світлина - візуалізація моїх почуттів", - каже Лєда

Вона каже, що не хотіла би цього робити, і не мала би, тим більше, що її майбутній чоловік має партнера, який з ним разом уже 15 років.

Та і сама Лєда кохає іншого, який теж військовий.

Але в Україні шлюб можуть укладати лише чоловік і жінка, а якщо шлюбу немає, і люди не є родичами, то їх пустять до реанімації, моргу, не повідомлять про полон та поранення.

Усе це тривожить військового, у якого, крім партнера, немає рідні.

"Він боїться залишитися в полі назавжди"

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Лєда Космачевська розповідає, що ніколи не ходила на марші за права ЛГБТ, але погодилася стати дружиною гея на наступний ранок після його пропозиції, яку він зробив по телефону.

Вона каже ВВС, що їй було страшно і моторошно думати про те, як близькі люди взагалі говорять про те, що робити, якщо когось із них раптом не стане через війну, а що вже казати про одностатеві пари, які часто мусять приховувати своє приватне життя.

"Він сказав мені, що найбільше боїться стати безвісти зниклим чи залишитися в полі назавжди, і що ніхто не дізнається, що з ним сталося", - переповідає Лєда розмову з нареченим.

Їй здається, що серед інших знайомих чоловік міг обрати її, тому що знає історію про її давню подругу, і як сильно Лєда підтримувала її у боротьбі з раком.

Жінка каже, що уявляє собі жахливі, проте цілком ймовірні в умовах бойових дій ситуації, коли загиблих військових привозять до моргу, а від них майже нічого не залишилося - доведеться впізнавати за формою нігтів чи фрагментом тіла.

"Іноді це може зробити тільки партнер, який добре знає це тіло. Але це не буде вважатися достатнім (доказом у випадку з одностатевими парами - Ред.). І тому я буду провідником, тією людиною, яка зможе привезти партнера в морг".

Автор фото, AFP Підпис до фото, За місяці війни Україна втратила тисячі військових, які були комусь батьками і коханими

Вона детально обговорила зі своїм майбутнім чоловіком, як їй поводитися у разі його смерті, полону, що робити із заповітом. Невдовзі Лєда познайомиться і з партнером цього військового.

Що при цьому відчуває її коханий, який також воює, жінка говорити публічно не хоче.

"Жалкую, що написала про коханого", - каже вона, тому що це питання їй вже встигли задати десятки користувачів у коментарях у соцмережі.

"Я написала (про нього - Ред.), щоб показати на особистому досвіді, що я знаю, що відчуває людина, яка кохає військового. Все, що я можу сказати, це те, що він знає про моє рішення", - говорить Лєда.

"Протест проти середньовіччя в головах"

Вона не розуміє, чому українські закони досі ніяк не полегшили життя для одностатевих пар.

"Якщо це (виглядає як мій) протест, то проти середньовіччя в головах багатьох громадян, проти скрєп, які були нав'язані стороною, яка намагається нас знищити, а для влади - це прохання захистити всіх громадян України, щоб вони не "викручувалися" і не страждали".

У червні петиція до президента Зеленського про легалізацію шлюбів для ЛГБТ набрала 25 тисяч необхідних підписів, однак проблема досі висить у повітрі.

Він відповів, що під час війни це рішення не ухвалять, але уряд має ідеї щодо реєстрації цивільних партнерств.

Але відтоді минуло майже 5 місяців, і кроків у цьому напрямку не видно.

В українському суспільстві ідея легалізації одностатевих партнерств усе ще дуже непопулярна. Про це свідчить і велика кількість негативних коментарів під постом Лєди.

Лєда називає ту вирву суперечок, що розгорнулася у неї під постом, "порталом і в рай, і в пекло", тому що, попри величезну хвилю образ та неприємностей, ніхто з близьких їй людей, не висловився проти.

У коментарях багато і просто незнайомців, які називають вчинок дівчини сміливим, підтримують її та водночас вражені тим, що дійшло до таких крайнощів.

Автор фото, Прайд у Києві в 2018 році

Українці помалу змінюють своє ставлення до ЛГБТ та їхніх цивільних шлюбів.

В 2016 році понад 60% українців ставилися до ЛГБТ негативно.

Зараз цей показник впав до 38,2%, показують опитування КМІС, і на понад 20% зросла підтримка рішення дати можливість одностатевим парам реєструвати свій союз - це майже те саме, що і шлюб, але без права на спільне всиновлення дітей.

Лєда тегнула у своєму пості президента та його дружину Олену Зеленську.

"Думаю, вона може зрозуміти партнера, коли його чоловік чи жінка ризикують життям. Я читала її інтерв'ю і про те, що відбувалось (у неї вдома - Ред.) 24 лютого, і задумалась про відповідальність у парі. Можливо, до неї дійде ця історія і вона зможе вплинути на вирішення питання".

"Це може бути наївність, але я сподіваюся на жіночу солідарність", - каже Лєда Космачевська.