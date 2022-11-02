РФ відновлює участь у зерновій угоді та чим особливі морські дрони. Теленовини BBC

У випуску 2 листопада:

  • Росія відновлює «зернову угоду».
  • Голод у Сомалі: наслідок найгіршої за 40 років посухи.
  • Що таке морські дрони і як вони вдарили по Чорноморському флоту?
  • Як Велика Британія допомагає Україні відбивати кібератаки.
  • Олександра Матвійчук готується до нобелівської промови
  • Нетаньягу повертається, уряд Ізраїлю «поправішає».

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