РФ відновлює участь у зерновій угоді та чим особливі морські дрони. Теленовини BBC
У випуску 2 листопада:
- Росія відновлює «зернову угоду».
- Голод у Сомалі: наслідок найгіршої за 40 років посухи.
- Що таке морські дрони і як вони вдарили по Чорноморському флоту?
- Як Велика Британія допомагає Україні відбивати кібератаки.
- Олександра Матвійчук готується до нобелівської промови
- Нетаньягу повертається, уряд Ізраїлю «поправішає».
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