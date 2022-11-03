КНДР запустила міжконтинентальну ракету. На черзі ядерні випробування?

Тесса Вонг із Сеула та Івет Тан із Сінгапуру

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У четвер Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), але її політ був невдалим, кажуть південнокорейські військові.

Запуск МБР є сьомим для Пхеньяна цього року. Він відбувся на тлі побоювань, що КНДР незабаром випробує ядерну зброю.

Це сталося через день після того, як обидві Кореї випустили ракети у море в результаті ескалації.

Під час цього ракетного обміну КНДР запустила найбільшу кількість ракет за один день.

Запуски відбулися в той час, коли США і Південна Корея проводять найбільші в історії спільні повітряні навчання, які Пхеньян різко критикував як "агресивні та провокаційні".

У четвер Північна Корея випустила ракету великої дальності близько 07:40 за місцевим часом (01:40 за Києвом), згідно із заявою комітету начальників штабів Південної Кореї.

Джерело BBC підтвердило, що це була МБР.

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Вона пролетіла близько 760 км і досягла висоти близько 1 920 км.

Але запуск "імовірно, закінчився невдачею", заявили військові Південної Кореї.

Пхеньян також запустив дві балістичні ракети малої дальності.

Запуски змусили японський уряд випустити надзвичайне сповіщення в четвер вранці для жителів деяких північних регіонів, наказавши їм залишатися вдома.

Токіо спочатку заявив, що ракета пролетіла над Японією, але міністр оборони Ясуказу Хамада пізніше зазначив, що вона "не перетнула Японський архіпелаг, а зникла над Японським морем".

Пізніше прем'єр-міністр Фуміо Кісіда засудив "неодноразові запуски ракет" Північної Кореї, назвавши їх "грубим порушенням".

США заявили, що запуск продемонстрував загрозу, яку ракетна програма Північної Кореї становить для сусідів і міжнародного миру та безпеки.

"Наші зобов'язання щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються непохитними", - заявив речник Держдепу.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн Дон і заступник держсекретаря США Венді Шерман під час телефонної розмови в четвер заявили, що запуски були "жалюгідними та аморальними", повідомляє Південна Корея.

Це сталося всього через місяць після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією - вперше за п'ять років.

Цього року КНДР випробувала рекордну кількість ракет через зростання напруженості.

Попри серйозні санкції, Пхеньян, ймовірно, провів шість ядерних випробувань між 2006 і 2017 роками і, як вважають, планує сьоме.

КНДР продовжує нарощувати свій військовий потенціал, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН, щоб загрожувати своїм сусідам і потенційно навіть охопити радіусом дії материкову частину США.

Під час запуску в середу одна з балістичних ракет Пхеньяна перетнула Північну обмежувальну лінію (NLL), спірний морський кордон між Кореями.

Вона впала за межами територіальних вод Південної Кореї, але була найближчою з усіх до кордону.

Сеул відповів бойовими літаками, випустивши три ракети класу "повітря-земля", які також перетнули спірну морську демаркаційну лінію. Загалом у середу він випустив 23 ракети.

Вони були запущені з різних точок по всій країні, за словами Кім Чен Де, вченого Інституту вивчення Північної Кореї Йонсей.

"Південна Корея та США вважають, що якщо вони знайдуть початкову точку цієї провокації, то зможуть завдати точного удару. Але по всій Північній Кореї є такі точки, і Північна Корея створює багатовимірні, систематичні та одночасні погрози, що вони можуть випустити ракети з будь-якого місця своєї території. Це ситуація, яку я бачу вперше", - сказав він місцевому каналу новин YTN.

З огляду на таку активність Північної Кореї з кінця вересня, "закінчиться це, ймовірно, сьомим ядерним випробуванням, щоб довести їхній ядерний потенціал і рішучість", - сказав ВВС Пак Вон Гон, професор північнокорейських досліджень в Жіночому університеті Евха.

"Нереалістично очікувати, що Північна Корея позбудеться ядерної зброї, оскільки вона хоче, щоб де-факто статус ядерної держави був чинником за столом переговорів зі США", - вважає він.

Матеріал підготовлений за участю Юмі Кім і Сангмі Хан