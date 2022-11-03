"Чарівні гриби" можуть лікувати важку депресію

Філіппа Роксбі

Кореспондентка з питань здоров'я

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені розробили синтетичну форму псилоцибіну

Дослідження показують, що препарат на основі сполуки галюциногенних грибів може полегшити симптоми важкої депресії на термін до 12 тижнів.

25-міліграмова таблетка псилоцибіну переводить пацієнтів у стан, подібний до сну, що підвищує шанси на успіх психологічної терапії.

Але водночас можливі серйозні короткочасні побічні ефекти, тому під час терапії повинна завжди бути присутня допомога, кажуть дослідники.

Також експерти попереджають, що необхідно провести масштабніші дослідження з набагато довшим періодом спостереження за пацієнтами.

Приблизно 100 мільйонів людей у ​​всьому світі мають серйозну клінічну депресію, яка не піддається жодним доступним методам лікування - 30% із них намагаються вчинити самогубство.

Вчені роками вивчали вплив псилоцибіну на психічні розлади.

Останні дослідження були багатообіцяючими, але надто короткими, щоб оцінити тривалий ефект.

У цьому останньому дослідженні, опублікованому в New England Journal of Medicine, дози 1 мг, 10 мг і 25 мг протестовані загалом на 233 людях з 10 країн Європи та Північної Америки, причому доза 25 мг дала найкращі результати.

"Сон наяву"

За словами дослідників з Інституту психіатрії, психології та неврології Королівського коледжу Лондона та Південного Лондона, а також фонду NHS Foundation Trust, більшість пацієнтів перебували в стані важкої депресії понад рік, і їм було близько 40 років.

Після однієї дози 25 мг псилоцибіну Comp360 разом із психотерапією:

через три тижні у кожного третього більше не діагностували депресію

кожен п'ятий відчував значне покращення через 12 тижнів

Автор дослідження та консультант-психіатр д-р Джеймс Ракер каже, що препарат, як вважають, має "пряму дію на мозок, переводить його у гнучкіший стан і створює вікно можливостей для терапії".

Підпис до фото, Кімната, де пацієнтів з важкою депресією лікували галюциногенним препаратом під час дослідження

Пацієнти лежали на ліжку в тихій кімнаті й занурювалися у психоделічний "трип", який один з них описав як "сон наяву", протягом шести-восьми годин.

"Це може мати дуже позитивний вплив, але також може мати й негативний", - сказав д-р Ракер BBC News.

"Наприклад, одночасно з відчуттям відновлення зв'язку з собою та своїми почуттями можуть виринути важкі спогади з минулого".

Поруч завжди був присутній психотерапевт, який міг надати підтримку.

Турбота про безпеку

Наступного дня та через тиждень пацієнти отримували психологічну підтримку, щоб розповісти про свій досвід.

"Пацієнти переходять від запитань "Що зі мною не так?" до "Що зі мною сталося?", - каже психотерапевт Надав Ліам Модлін.

У деяких пацієнтів у всіх групах спостерігалися побічні ефекти, такі як головний біль, нудота, сильна втома, а також думки про самогубство.

Це не було чимось незвичайним, кажуть дослідники, але інші експерти вказують, що це порушує питання безпеки.

"Довготривала проблема"

Керівник відділу психіатрії Единбурзького університету, професор Ендрю Макінтош, каже, що випробування надали "найпереконливіші докази того, що подальші більш масштабні та тривалі рандомізовані випробування психоделіків є виправданими".

"Псилоцибін може стати потенційною альтернативою антидепресантам, які призначали десятиліттями", - додав він.

Але інші експерти відзначають, що ефект почав зникати через 12 тижнів.

"Депресія може бути довготривалою проблемою, і слід використовувати набагато довший період спостереження, ніж 12 тижнів", - каже доктор Раві Дас з Університетського коледжу Лондона.

Ширше випробування, яке має розпочатися найближчим часом, вивчатиме, скільки доз необхідно, щоб запобігти поверненню депресії.

За словами дослідників, може минути три роки, перш ніж препарат наблизиться до схвалення.