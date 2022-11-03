Кінолог в кіноорганізації. Що відбувається з Довженко-центром

1 година тому

Автор фото, Довженко-Центр

"Пес Патрон всюди розставляє своїх людей", "Тепер керівник консервного заводу очолить консерваторію". Українські соцмережі жартують через призначення нової керівниці Довженко-центру.

Державне агентство з питань кіно повідомило, що відсторонило від виконання обов'язків керівника Довженко-центру Олену Гончарук, яку підтримує кінематографічна громадськість.

Натомість тимчасовим керівником організації призначили "професійного кризового менеджера".

За даними джерел видання lb.ua, таким менеджером стала юристка Юлію Каждан, яка не має бекграунду у сфері кіно, але керувала кінологічним центром, який займається собаками.

Сам колектив заявив, що не згоден з діями держкіно, не визнає процедуру призначення нового керівника та чинитиме спротив діям, що "несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди".

Автор фото, фейсбук

Це новий етап скандалу довкола Довженко-центру - культурної інституції, яка з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

У Довженко-центрі зберігається понад 10 тис. найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів. Це стрічки Олександра Довженка, Кіри Муратової, Сергія Параджанова, Дзиґи Вертова, Юрія Іллєнка.

А також понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно і понад 400 музейних експонатів.

У нещодавно відремонтованому приміщенні кіноцентру у Голосіївському районі Києва проводили виставки, кінопокази та театральні вистави.

Захисники Довженко-центру підозрюють, що однією з причин ситуації навколо є земля центру, які можуть отримати у майбутньому забудовники.

Що передувало скандалу

Автор фото, Довженко-Центр : Dovzhenko Centre

У серпні державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-центру.

За цим наказом, всі фільми з колекції та майно Довженко-центру передають державній установі "Науковий центр кінематографії України", яка ніколи не займалась зберіганням фільмів. Основним видом діяльності організації, за даними ЄДРПОУ, є "вища освіта".

Причиною такої реорганізації очільниця держкіно Марина Кудерчук називала, зокрема, збитковість Довженко-центру.

Вона заявила, що український кінематограф переживає безпрецедентний фінансовий тиск, коли з понад 2 млрд грн державного фінансування кіноіндустрії залишилося лише 120 млн грн.

"Тому з понад 3,5 тисячі державних підприємств Уряд планує залишити всього біля 100", - написала Кудерчук в колонці в "Українській правді".

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Рішення реорганізувати Довженко-центр тоді сильно обурило кіноспільноту.

Довженко-центр - це, передусім, обладнане за всіма правилами сховище кінокопій, де на кіноплівці зберігаються фільми незалежної України, говорила кінорежисерка Марина Степанська.

"Тепер всі ці кінокопії разом з тими самими сотнями квадратних метрів мають перейти в руки невідомої контори, яка не здійснювала діяльності з 2011 року, тим паче такої вузькоспеціалізованої", - зазначила режисерка.

Провідні культурні інституції України (Мистецький арсенал, Український інститут), громадська рада при держкіно, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики виступили проти такого рішення держкіно.

У звернені до президента, підписаному культурними діячами, йшлося, що ліквідація Довженко-центру "призведе до згортання однієї з найпомітніших та найуспішніших інституцій української культури та культурної дипломатії, послабить спроможність України розповідати свою історію на міжнародній арені".

Команда Довженко-центру заявила, що ліквідація установи буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України і подала судовий позов на Держкіно. Вимога: скасувати наказ про "реорганізацію".

У мінкульті виступили проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", але в цілому у ситуацію не втручались. Державне агентство з питань кіно вивели з підпорядкування міністерства культури ще минулого року.

Пізніше у держкіно заявили, що йдеться не про ліквідацію Довженко-центру, а лише про реорганізацію. Після цього центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний осередок.

Петиція до кабміну щодо скасування реорганізації набрала понад 25 тис. голосів. Проте, розглянувши петицію, кабмін підтримав держкіно.

Показово, що призначення самої керівниці держкіно супроводжувалось скандалом, адже Марина Кудерчук не мала достатньо досвіду в кіноіндустрії.

"Кінокомедія абсурду"

На фоні всіх цих подій призначення новою керівницею Довженко-центру людини, яка не має кінобеграунду, а очолювала кінологічну організацію, викликало бурхливу реакцію.

"Насправді голова Держкіно Марина Кудерчук - це персонаж якоїсь кінокомедії абсурду", - обурюється продюсер Денис Іванов.

"Некомпетентне, недоброчесне і хамовите керівництво держкіно має піти у відставку. Чим далі це буде продовжуватися, тим більшої шкоди завдадуть ці "кінологи" всім - від рядових кінематографістів, до тих, хто цих очільників призначив", - заявив режисер і поширив звернення колективу Довженко-центру.

Соцмережі заполонили меми про кіно та кінологів.

Відомий блогер Віталій Чепинога опублікував жарт.

"Кінологічне:

- Тату, а в чому різниця між астрономом і гастрономом?

- Та все одно".

"Господи, ну шо ви усі додовбалися?! Кінолог і кіно - однокореневі слова, ну какая разніца?! Оце ще відрізняти Ірак і Іран, Латвія чи Литва, Гоголя від Гегеля, Гегеля від Бебеля, Бебеля від Бабеля, Бабеля від кабеля, кабеля від кобеля", - іронізує журналіст Віталій Гайдукевич.

Головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська жартома відзначила, що її пес Лео зрадів новій очільниці Довженко-центру.

У держкіно обіцяють, що проведуть конкурс на посаду керівника Довженка-центру, а до того часу обов'язки керівника виконуватиме Юлію Каждан. Її у держкіно назвали "професійним кризовим менеджером, який має усунути недоліки та налагодити фінансово-господарську діяльність".

При цьому участі у конкурсі на посаду генерального директора Довженко-центру кризовий менеджер не братиме, йшлося у заяві Держкіно.