Колишніх афганських командос вербують для війни в Україні

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афганські командос, навчені західними союзниками, вважалися найбоєздатнішими частинами афганської армії

Члени елітного корпусу національної армії Афганістану, яких США та їхні союзники після спішної евакуації з Афганістану влітку минулого року залишили напризволяще, стверджують, що їм пропонують воювати в Україні.

Афганські військові та фахівці у сфері безпеки вважають, що навчені США легкі піхотні підрозділи, які майже 20 років воювали разом із американськими та іншими союзними спецпідрозділами, можуть допомогти Росії переламати ситуацію на полі бою.

Після того, як "Талібан" захопив владу в Афганістані, залишилися від 20 до 30 тисяч командос. Евакуюватися вдалося лише кільком сотням старших офіцерів. Багато хто з тих, хто залишився в Афганістані, ховається, щоб уникнути затримання і страти, - таліби активно відстежують колишніх прихильників режиму.

США витратили майже 90 млрд. доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Хоча ці сили загалом виявилися некомпетентними - за лічені тижні вони здали країну талібам - афганські спецназівці завжди користувалися повагою.

Їх навчали співробітники американських та британських спецпідрозділів.

Колишній афганський генерал Фарід Ахмаді стверджує, що тепер цих людей вербують для участі у бойових діях в Україні та Сирії.

За його словами, колишнім солдатам пропонують привабливі фінансові пакети, і йому навіть дзвонять деякі колишні військові та запитують його поради, чи варто вступати до іноземних військ за гроші.

Колишній чиновник, у минулому сам офіцер афганського спецназу, якого цитує видання Foreign Policy, вважає, що за вербуванням Росією афганського спецназу стоїть ПВК "Вагнер".

Автор фото, Getty Images

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"Кажу вам, вербувальники - це "Вагнер". Вони збирають людей з усього світу. Єдина організація, яка вербує іноземні війська [для Росії], - це "Вагнер", а не їхня армія. Це не припущення, це загальновідомий факт, - сказав він. - Краще б їх використали західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян; росіяни - вороги. Але що їм ще робити?"

У спеціальній доповіді для Конгресу, присвяченій провалу евакуації з Афганістану, американський конгресмен Майкл Маккол зазначив, що ці спецназівці можуть бути небезпечними для США.

Вони "потенційно можуть становити ризик для безпеки США, якщо їх вмовлять чи змусять працювати з противником, включаючи міжнародні терористичні групи, такі як "Ісламська держава" або держави, такі як Китай, Росія та Іран".

За деякими оцінками, до 10 тисяч колишніх спецназівців можуть погодитися воювати за російську армію.

"Вони готові працювати за 3-4 долари на день у Пакистані чи Ірані, за 10 доларів на день у Туреччині, і якщо "Вагнер" або будь-яка інша спецслужба прийде до них і запропонує 1 000 доларів, щоб знову повернутися в дію, вони не відмовляться". "А якщо завербувати одну людину, вона може залучити половину свого старого підрозділу, тому що вони, як брати, і дуже скоро у вас буде цілий загін".

У пропозиціях про вербування, які є у Foreign Policy, використовується те саме формулювання, що наводить на думку про централізовану операцію.

"Всі, хто хотів би виїхати в Росію, де краще ставлення та хороші ресурси: будь ласка, надішліть мені ваше ім'я, ім'я батька та ваше військове звання", - йдеться у пропозиції.

Одержувачів просять допомогти завербувати інших членів їхніх підрозділів. Афганське телебачення повідомило, що пропозиції щодо вербування включають отримання російського громадянства.

Про вербування до російського "іноземного легіону" агенції АР повідомили і деякі відставні афганські генерали.

За їхніми словами, росіяни пропонують колишнім командос стабільні виплати у розмірі 1500 доларів на місяць та обіцяють безпечний притулок для них самих та їхніх сімей.

Генерал Абдул Раоф Аргандівал також стверджує, що вербуванням займаються співробітники "Вагнера". Інший генерал, Хібатулла Алізай, останній начальник афганської армії до приходу до влади талібів, сказав, що в цій роботі їм також допомагає колишній командир афганського спецназу, який жив у Росії та знає мову.

"Ви проходите військову підготовку в Росії протягом двох місяців, а потім вирушаєте на лінію фронту", - йдеться в одному текстовому повідомленні, яке колишній афганський військовий в Ірані переправив генералу Аргандивалу.

"Кілька людей поїхали, але вони повністю втратили зв'язок зі своїми сім'ями та друзями. Точна статистика незрозуміла", - каже генерал.

35-річний колишній капітан спецназу, що переховується в Афганістані, сказав, що він допоміг кільком колегам зв'язатися з вербувальним бюро в Тегерані.

За його словами, новобранців переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії. Що відбувається далі, незрозуміло: "Коли вони приймають пропозицію Росії, телефони спецназівців відключаються. Вони діють дуже секретно", - сказав він.

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Невідомо, скільки афганських спецназівців, які втекли до Ірану, у результаті потрапили до Росії, але один із них розповів агентству АP, що спілкується через WhatsApp приблизно з 400 іншими спецназівцями, які розглядають такі пропозиції.

За його словами, йому обіцяли російські візи для нього самого, а також для його трьох дітей та дружини, які все ще в Афганістані. Іншим запропонували продовжити візи до Ірану. Він сказав, що чекає, що вирішать інші учасники цієї групи в WhatsApp, але вважає, що багато хто погодиться на угоду.

Водночас Майкл Малрой, відставний офіцер ЦРУ, який служив в Афганістані, скептично ставиться до того, що росіяни зможуть переконати багатьох афганських спецназівців приєднатися до них.

За його словами, більшість тих, кого він знає, керуються бажанням добитися демократії у своїй країні, а не бути найманими вбивцями.

Однак серед колишніх командосів є й інші настрої.

"Ми дуже розчаровані. Протягом 18 років ми пліч-о-пліч виконували небезпечні завдання разом з американськими, британськими та норвезькими інструкторами. Тепер мені доводиться ховатися", - каже згаданий вище колишній капітан спецназу.

Він не прийняв пропозиції, оскільки вважає Росію ворогом Афганістану.

"Ми думали, що вони можуть створити для нас спеціальну програму, але ніхто навіть не подумав про нас, - говорить про американців та їхніх союзників інший колишній командос, який також попросив про анонімність. - Вони просто залишили всіх нас у руках талібів".

Оскільки багато афганських спецназівців не працювали безпосередньо на американські збройні сили, вони не мали права на отримання спеціальних віз, з якими могли б залишити країну після захоплення влади талібами.