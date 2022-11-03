Парадокс Путіна. Чому Росія програє у війні по ключових напрямках

57 хвилин(и) тому

Автор фото, KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Відомий американський професор військової стратегії та історії Едвард Люттвак розповів, як, на його думку, тактичні помилки Володимира Путіна на початковому етапі вторгнення в Україну мали ефект доміно, через який Росії може програти війну.

Він відзначив три ключові стратегічні провали вторгнення Путіна в Україну, які зробили перемогу Росії у цій війні "малоймовірною", пише британське видання Express.

Російські військові планували швидкий наступ, який призведе до падіння Києва за лічені дні, однак зазнали невдач і принизливих відступів, і натомість почали завдавати авіаударів по населених пунктах та українській інфраструктурі.

Однак війна триває вже восьмий місяць, і значно менші за чисельністю українські збройні сили змогли здійснити різкі контратаки на окуповані Росією регіони - особливо на північному заході країни - тоді як Путін стикається з економічними проблемами та іншими негараздами у власній країні, пише Express.

За словами професора Люттвака, найбільш відомого як автора книги "Державний переворот. Практичний посібник" (Coup d'État: A Practical Handbook), Путін "в лоб стикнувся з парадоксальною логікою стратегії".

Після закінчення холодної війни військовий альянс НАТО значно ослаб, бо не був об'єднаний спільним ворогом. Путін скористався цією можливістю, щоб завдати удару по Україні.

Але таким чином він знову створив спільну загрозу для Заходу та об'єднав НАТО, яке підтримало Україну.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Поставки західної зброї відіграють важливу роль у війні

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Своїми успіхами у стримуванні значно більшого та могутнішого агресора Україна не в останню чергу завдячує різноманітній військовій допомозі, яку їй надали союзники, відзначає видання.

Другою невдачею Путіна, за словами професора Люттвака, була відсутність у Росії потужного флоту з сильним командуванням, про що свідчить затоплення російського флагманського корабля "Москва" у квітні.

"Попри те, що Росія має ефективні ударні підводні човни, як атомні, так і дизель-електричні в Атлантичних водах, США та Канада змогли підтримати Україну, безперешкодно надіславши допомогу", - цитує Люттвака Express.

За словами військового експерта, російський напад на Україну провалився на всіх чотирьох рівнях стратегії, які необхідно враховувати, щоб вторгнення було успішним.

На тактичному рівні Путін вважав, що "елітний" штурмовий загін, який висадиться на авіабазі Антонов під Києвом, зможе взяти аеродром і "швидко захопити столицю".

Але, за словами британського видання, Путін недооцінив міцний моральний дух українців у протистоянні російському вторгненню.

"Оскільки вони взагалі не очікували опору […], вони були шоковані лютим опором і невдовзі змушені були тікати до найближчого лісу", - зазначив Люттвак.

Тактичний успіх Росії не допоміг би виграти війну, але тактична поразка в аеропорту Гостомеля була катастрофічною, тому що весь план російської війни базувався на швидкому перевороті з метою захоплення центру Києва за лічені години", - додав він.

Це, своєю чергою, призвело до невдачі на оперативному рівні: замість того, щоб атакувати з кількох напрямків, що означало б, що одна тактична поразка не зупинила б інші наступи, російські військові зосередили весь свій план на захопленні столиці.

"Згадайте ту подвійну колону бронетехніки та вантажівок із постачанням на цих супутникових знімках: вона не могла ні просуватися, ні відступати, не заплутавшись у тисячах громіздких розворотів", - твердить Люттвак.

За його словами, Путін відправив "дуже маленьку" армію з 130 000 людей для нападу на найбільшу державу Європи - провал стратегії театру війни. Для порівняння, Радянський Союз вторгся в набагато меншу Чехословаччину в 1968 році з 800-тисячною армією.

Після вторгнення в Україну, пише Express, багато союзників Росії зберігають нейтралітет - попри заклики до сусідньої Білорусі приєднатися до конфлікту, а інші нейтральні країни, такі як Швеція та Фінляндія, натомість приєдналися до НАТО.

За словами Люттвака, Росія мобілізувала дуже велику кількість резервістів, які після підготовки могли б завадити перемогами України. Росія "може програти багато битв і все одно продовжувати воювати", бо має багато людських резервів, додає історик.

Проте історично склалося так, що після поразки Росії у війнах протягом понад року, перемоги їй вдавалося досягти лише за допомогою інших великих держав.

"Однак цього разу союзників, щоб врятувати Путіна, не буде", - резюмує військовий експерт.