Маск звільняє половину співробітників Twitter

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маск хоче скоротити витрати і заробляти гроші на Twitter не так, як було до нього

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск вирішив скоротити до половини працівників, твердячи, що "не має вибору" - щоденно компанія втрачає близько 4 млн доларів.

Найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск придбав соціальну мережу за 44 млрд доларів та очолив компанію Twitter наприкінці жовтня.

Про "близько 50% скорочення" твітнув Джоель Рот, голова відділу безпеки Twitter.

За повідомленнями, лише у штаб-квартирі компанії в Каліфорнії звільнили 983 працівники. За документами, до яких отримала доступ ВВС, у Сан-Франциско звільнили 784 співробітники, 106 - у Сан-Хосе, ще 93 - в Лос-Анджелесі.

Натомість новий власник у своєму твіті написав, що всім, кого звільняють, запропонували тримісячну компенсацію, "що на 50% більше, ніж того вимагає законодавство".

Звільнені співробітники Twitter ініціюють звернення до суду на тій підставі, що масові звільнення відбулися без попередження за 60 днів, як того вимагають закони штату Каліфорнія.

Трамп повертається?

У п'ятницю, 4 листопада, з'явилися повідомлення, що тисячі співробітників Twitter по всьому світу втратили роботу.

Оглядачі побоюються, що масові звільнення призведуть до того, що Twitter під керівництвом Маска значно послабить контроль за поширенням ненависті та фейків у мережі.

Крім того, є очікування, що такі суперечливі особи, як колишній президент США Дональд Трамп, знову отримують можливість твітити.

Ці занепокоєння значно посилилися після п'ятничних коментарів Маска про те, що до фінансових втрат Twitter призвели "групи активістів", які "намагаються зруйнувати свободу висловлювань в Америці".

Втім, як уточнив керівник відділу безпеки Twitter, у підрозділах, що опікуються модерацією, - а це близько 2000 фахівців, - скорочення не є такими масштабними - лише близько 15% порівняно із 50% загалом в компанії.

Джоель Рот також підтвердив, що боротьба із дезінформацією залишається "топпріоритетом" Twitter.

Заблоковані ноутбуки, відмова рекламодавців і абонентська плата

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співробітники Twitter в один день виявили, що звільнені, а їхні ноутбуки та перепустки заблоковані

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У п'ятницю співробітники Twitter отримали е-майл, в якому йшлося про те, що масові скорочення "на жаль, є необхідними для того, щоб компанія успішно просувалася вперед".

Багато хто зі співробітників розповів у твітах, що впродовж дня їхній доступ до робочих ноутбуків було заблоковано, так само як і до внутрішнього месенджера Slack.

Згідно із твітами звільнених працівників можна зробити висновок, що скорочення стосуються усіх відділів - від маркетологів до інженерів, включно із комунікаціями, розробниками нових продуктів та модераторами.

Команда, яка опікувалася вивченням алгоритмів твіттеру, - теми, яка найбільше цікавить нового власника компанії, - також звільнена, повідомив колишній топменеджер Twitter. Але згодом це повідомлення спростували.

Разом із співробітниками Twitter Маска втрачає і рекламодавців, які приносили майже весь дохід компанії.

Серед відомих брендів, які вже відмовилися від реклами, є Volkswagen, яка пішла на це одразу після того, як Маск купив Twitter.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій і повідомимо про наші наступні кроки незабаром", - заявили представники найбільшого європейського виробника автівок.

Інші - General Motors, Audi та Pfizer - також вирішили поставити свою співпрацю з Twitter на паузу.

Тим часом Маск намагається знайти інші джерела для покриття витрат, - серед його ідей запровадження місячної плати за підтвердження "блакитної пташки" для користувачів.

Спочатку йшлося, що оплата за авторизацію може скласти 20 доларів на місяць, але згодом Маск знизив планку до 8 доларів, пообіцявши пізніше пояснити, навіщо потрібна плата за авторизацію.