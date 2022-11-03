Обмін полоненими і Херсон без російських прапорів. Теленовини ВВС
У випуску 3 листопада:
- Новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією - додому повертаються більше сотні українських бійців, з них 74 захисники «Азовсталі».
- У Херсоні з будівлі адміністрації зник російський прапор і демонтують блокпости. Чи готує Росія вихід з окупованого міста?
- Україна заявляє, що Росія намагається підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми і закликає міжнародну спільноту допомогти негайно демілітаризувати ЗАЕС.
- З початку вторгнення в Україну в Росії посилюється контроль над населенням, деякі експерти проводять паралелі зі сталінським минулим.
- Російський опозиціонер Михайло Ходорковський застерігає: навіть якщо Путін втратить владу, творець військової кампанії Євген Пригожин продовжить війну проти України.
- Репортаж про винищувальну авіацію України і легендарних пілотів-"привидів".
- Як українські митці ведуть боротьбу на культурному фронті - розповідає креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.
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