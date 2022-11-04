Зупинити "володаря пекла". Росія назвала "священну" мету війни в Україні

13 хвилин(и) тому

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Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв порівняв російську війну в Україні з боротьбою із Сатаною.

Колишній президент попередив, що Росія здатна відправити всіх своїх ворогів "в геєну вогненну", але не ставить перед собою таке завдання.

Медведєв розповів про нові цілі війни в Україні це у своєму привітанні з Днем народної єдності Росії, яке він опублікував у вигляді запитань та відповідей. ВВС зібрала головне з його заяви.

Дмитро Медвєдєв вважається зараз одним із яструбів в оточенні Путіна, який претендує на вплив у владі Росії після можливого відходу від влади нинішнього президента.

Ідеї про священну війну в Україні та боротьбу із "нечистими силами" почали розганяти в Росії в останні кілька тижнів.

Ці тези підхоплюють відомі блогери, а також церковні діячі Росії. Це, на думку експертів, ще більше покликано мобілізувати росіян на війну і налаштувати проти України.

При цьому Володимир Путін і надалі каже, що головною метою війни є допомога "народу Донбасу".

Що сказав Медвєдєв

Росії не потрібні чужі території, зазначає Медведєв: військові захищають свою священну землю та своїх людей, воюють за свою "тисячолітню історію".

"Ми б'ємося проти тих, хто ненавидить нас, хто забороняє нашу мову, наші цінності і навіть нашу віру, хто насаджує ненависть до історії нашої Вітчизни", - написав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Патріарх Кирило

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Щодо віри, то РПЦ відкрито підтримала війну проти України. Через це УПЦ Московського патріархату заявила про відділення від РПЦ і засудила патріарха Кирила.

Російські війська вже вбили не менше десятка священників, монахів та послушників УПЦ. Багато загиблих було у Святогірській лаврі, а 31 жовтня внаслідок ракетного удару Росії на Вінниччині загинув послушник наскельного монастиря.

На думку ж Медведєва, проти Росії воює "частина вмираючого світу" - "купка божевільних нацистів-наркоманів, одурманений і заляканий ними народ і велика собака, що гавкає, із західної псарні".

У цих людей, за словами Медведєва, немає віри та ідеалів, крім "похабних звичок" та двоєдумності. "Тому, піднявшись проти них, ми набули сакральної сили", - вважає Медвєдєв.

"Від нас відмовилися деякі злякані партнери - і начхати на них. Значить, вони були нам не друзі, а просто випадкові попутники, прилипали і хлібороби. Звалили за тридев'ять земель боягузливі зрадники та жадібні перебіжчики - нехай згниють їхні кістки на чужині. Ми стали сильнішими і чистішими", - вважає колишній президент.

Росія "струсила липкий сон і тужливий морок останніх десятиліть" після розпаду СРСР. На це чекали інші країни, "зґвалтовані повелителями пітьми", впевнений Медведєв.

"У нас є можливість відправити всіх ворогів у геєну вогненну, але не це наше завдання. Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримось їм. Ці слова і дають нам священну мету. Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використав - Сатана, Люцифер або ібліс. Бо його мета - смерть", - написав заступник голови Ради безпеки Росії.

Попри те, що останні заяви Медведєва викликають подив і занепокоєння щодо стану його здоров'я, він продовжує займати одну з найвищих посад країни.

Путін і рай

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Тренд згадувати про пекло і рай задав сам Путін.

Ще у 2018 році Путін, обговорюючи ядерну безпеку, у відповідь на питання модератора дискусії сказав: "Суть ядерної доктрини Росії в тому, що агресор повинен знати: відплата неминуча, все одно його знищимо. А ми, як жертва агресії, ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть".

Цей вислів став дуже відомим, а нещодавно Путін його знову обіграв.

Наприкінці жовтня на Валдаї у Путіна знову запитали про рай і ядерну війну.

"Багато хто занервував, згадавши ваш вислів ось тут же, на нашому заході чотири роки тому, що ми всі в рай потрапимо. Ми не поспішаємо ж, правда?"

Путін у відповідь промовчав.

"Ось ви задумалися, це вже насторожує", - продовжив модератор дискусії.

"А я спеціально задумався, щоб ви насторожилися, - засміявся Путін. - Ефект досягнутий".