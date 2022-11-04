У Росії триває мобілізація, а на фронті з'являться "заградзагони" - західні експерти

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У Росії і далі триває мобілізація, а через низький моральний дух російська армія створює "заградзагони" (загороджувальні каральні загони, які стріляють у відступаючих - Ред.), що можуть розстрілювати військових, які відступають.

Так вони змушують їх піти в наступ, вважають західні експерти. Така практика була дуже поширена у радянській армії під час Другої світової війни.

Напівтаємна мобілізація

Попри офіційне оголошення про кінець мобілізації, російське міноборони і далі напівтаємно її проводить, пишуть у щоденному зведенні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), опираючись на заяви з українського боку та деякі повідомлення з російської сторони.

"Російські військові чиновники, ймовірно, у короткостроковій перспективі продовжать приховану мобілізацію, а в довготерміновій - проведуть гібридну мобілізацію у вигляді, наприклад, формування добровольчих частин", - пише ISW.

При цьому, вважають аналітики інституту, узагальнюючи повідомлення з обох сторін, багато тих мобілізованих, які ще сидять у тилу, російська армія не може забезпечити ні спорядженням, ні тренуваннями, а іноді навіть їжею.

Тих самих резервістів, що уже доставили на фронт, часом, на думку експертів, використовують очевидно нераціонально.

ISW стверджує (опираючись, щоправда, в основному на заяви з українського боку), що російські воєначальники поспішили кинути явно недостатньо сили, у тому числі мобілізованих, в атаки під Вугледаром та Бахмутом, замість збирати кулак, потрібний для прориву української сторони.

У результаті відправлені в наступ частини зазнали великих втрат, а результати наступу виявилися вкрай скромними.

У російському війську з'являться "заградзагони"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Через низький моральний дух військових та їхнє небажання воювати російська армія може задіяти "загороджувальні загони", вважає військова розвідка міноборони Великої Британії.

Такі підрозділи можуть розстрілювати військових, які відступають, щоб змусити їх перейти в наступ, вважають у британській розвідці.

"Заградзагони" раніше використовувалися російськими військовими у інших конфліктах, пишуть автори щоденного зведення, але не уточнюють, у яких саме. Можливо, йдеться про Другу світову війну.

Останнім часом російські генерали, ймовірно, хотіли би, щоб командири в армії отримали дозвіл застосовувати зброю проти дезертирів, йдеться у зведенні.

Тактика розстрілу дезертирів може свідчити про низький моральний дух та недисциплінованість у військах, підсумовує розвідка.

ВВС нещодавно писала про практику російських військ, коли стріляють по тих військових, які намагаються відступати у критичних ситуаціях.

Зокрема, йшлося про мобілізованих росіян, яких кинули на Донбас.

"У них немає їжі, вони озброєні старими автоматами, а половина техніки, яка в них була, зламалася на півдорозі. Вони не розуміють, де перебувають, а коли намагаються відступати, відразу опиняються під вогнем своїх", - каже жінка одного з мобілізованих.