Зеленський: енергетичний терор Росії позбавив світла 4,5 мільйонів споживачів. У Києві гіршає

1 година тому

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Як повідомив президент України Володимир Зеленський, через енергетичний терор Росії та нищення об'єктів енергетики тільки минулого вечора без світла сиділо 4,5 мільйонів споживачів.

У Києві зранку ситуація ще більше погіршилась і майже пів мільйона квартир сидять без електрики.

"Загалом по країні ураження об'єктів енергетики є в різних областях - це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на вечір 3 листопада від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 мільйонів споживачів", - повідомив Володимир Зеленський.

Якщо під споживачами мати на увазі помешкання, підключене до електрики, то мова може йти про понад 10 мільйонів людей, тобто більше чверті населення країни.

Автор фото, Офіс президента

Президент заявив, що найскладніша ситуація у Києві та десяти областях: Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Чернігівській, Хмельницькій та Черкаській.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування - це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога", - заявив Зеленський.

Він закликав, щоб у всіх містах і громадах України не було непотрібного використання електрики.

"Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення", - закликав Зеленський.

Також він закликав уникати несправедливостей, "коли хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням".

У Києві 450 тисяч помешкань залишились без світла

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці майже пів мільйона помешкань (тобто людей може бути удвічі більше) залишаються без електрики.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора раза більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни", - повідомив Кличко.

Він закликав максимально економити електроенергію, бо ситуація залишається складною.

Після ударів Росії по енергетичній інфраструктурі Київської області столиця, як і вся Україна, відчуває гострий дефіцит електрики.