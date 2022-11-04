Королівська пошта востаннє випустила різдвяні марки з профілем Єлизавети

1 година тому

Підпис до фото, Одна з марок останнього різдвяного набору з профілем Єлизавети. Марія та Йосип ідуть у Віфлеєм

Королівська пошта Британії востаннє випустила різдвяний набір марок із профілем королеви Єлизавети II.

Набір містить шість марок з євангельськими сценами Різдва, виконаними в стилі ар-деко.

Кожна марка має к'юар-код, за яким можна відкрити святковий випуск мультфільму "Баранчик Шон" (Shaun the Sheep).

Автор фото, Royal Mail/PA Wire Підпис до фото, Так виглядає весь різдвяний набір 2022 року, останнього року правління Єлизавети II

Білий профіль-силует королеви Єлизавети II присутній на усіх марках Королівської пошти, королівський профіль - це її символ та знак, що вирізняє пошту.

Наприкінці вересня Королівська пошта офіційно підтвердила, що надалі профіль покійної Єлизавети на марках замінять на профіль її сина, короля Чарльза III. Коли саме з'являться марки з Чарльзом, там поки що не уточнили.

Автор фото, AFP

Королева Єлизавета II, яка померла 8 вересня, все життя цікавилася поштовими марками. Вона була патроном Королівської лондонської спільноти філателістів - найстаршого в світі клубу філателістів.

Цю поштову посаду вона, продовжуючи традицію королівської сім'ї, обійняла в 1952 році, коли зайшла на престол. Георг V, її дід, був патроном цієї спільноти з 1910 року.

Востаннє Єлизавета II відвідала спільноту в листопаді 2019 року, якраз перед пандемією ковіду.