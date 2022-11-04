"Це рік крові". Новий сплеск зіткнень мітингувальників та поліції в Ірані

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

В Ірані новий виток антивладних протестів та зіткнень мітингарів з поліцією.

У четвер поліція Ірану блокувала вхід на кладовище в Кереджі, куди сходилися тисячі демонстрантів, щоб відзначити 40-й день трауру по Хадісе Наджафі.

Її застрелили під час акції протесту під Тегераном. Силовики намагалися завадити натовпам людей пройти до її могили. Це призвело до нової хвилі жорстких зіткнень між демонстрантами та поліцією.

У відповідь на дії поліції люди перекрили шосе в Кераджі, підпалювали машини та викрикували антиурядові лозунги. Один із них: "Цей рік - рік крові, коли Сеєд Алі (Хаманеї - Ред.) буде скинутий!"

Минулого тижня іранські поліцейські відкрили вогонь по великій групі демонстрантів, які зібралися з такими ж лозунгами на 40-й день трауру по Махсі Аміні, чия загибель спровокувала масові протести в Ірані, а також по Ніці Шакарамі, яка загинула під час зіткнень.

Усі три дівчини стали символами іранського протесту.

Сорок найбільш авторитетних юристів-правозахисників Ірану випустили спільну заяву, де публічно розкритикували духовенство країни та сказали, що правителі впадуть, бо демонстрантам більше не страшні жорстокі репресії.

"Уряд досі перебуває в ілюзіях і вірить, що може придушувати, арештовувати, вбивати, щоб змусити людей замовчати. Але хвиля людей у результаті знесе уряд, тому що Бог на стороні людей. Голос народу є голос Божий", - йдеться у заяві правозахисників, яку вони передали агентству Reuters.

Від хіджабів до зміни режиму

22-річну Махсу Аміні в середині вересня арештувала поліція моралі через "надто вільно" вдягнений хіджаб. З дільниці дівчина прямо потрапила у лікарню з серйозною травмою голови і в стані коми невдовзі померла.

Влада заявила, що у неї "раптово стався серцевий напад", але сім'я впевнена, що її били, очевидці арешту розповідали, що дівчину почали бити відразу ж в автозаку.

Автор фото, Nika Shakarami Підпис до фото, 16-річну Ніку Шакарамі знайшли мертвою після протесту в Ірані

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Смерть Махси спровокувала небачені раніше протести по всій країні, жінки спалювали на майданах свої хустини та хіджаби, скандуючи: "Жінка, життя, свобода!"

16-річну Ніку Шакарамі арештували під час протестів у Тегерані. Невдовзі її родичі дізналися, що дівчина мертва, і що поліція таємно вивезла її тіло та поховала за 40 кілометрів від Тегерана.

22-річна Хадіс Наджафі, блогерша і тіктокерша, наприкінці вересня вийшла на демонстрацію в Кереджі та записала дорогою відео для друзів, де сказала: "Сподіваюся, через декілька років, коли я оглянуся назад, я буду щаслива, що змінилось на краще".

Через годину її вбили. Пізніше чиновники вимагали від її батька заявити, що дівчина померла від серцевого нападу.

За декілька тижнів протести переросли в одне з найбільш серйозних і масових повстань з часів Ісламської революції 1979 року. Демонстранти вимагають повалення і навіть смерті аятоли Хаманеї та зміни режиму.

Силовики жорстоко придушують протести, стріляючи по демонстрантах. За даними Iran Human Rights, що базується у Норвегії, на цей момент уже вбиті 277 людей, 24 з яких - жінки, і 40 - діти та підлітки, яким менше 18 років.

Влада Ірану заперечує свою причетність до вбивств демонстрантів, натомість обвинувачуючи якихось засланих іноземних "терористів". Державна газета Ірана повідомила, що під час зіткнень загинули 35 правоохоронців.

Сотні людей арештовані - силовики масово затримають на протестах усіх, від юристів до лікарів та відомих реперів.