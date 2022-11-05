Як минула ніч в Україні. Удари біля Вінниці, Запоріжжя і Дніпра

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Старух

У Ніч на 5 листопада найбільших руйнувань Росія завдала на Донбасі, а також біля Дніпра та Запоріжжя. Також росіяни вдарили дронами по Вінниччині.

Як повідомили в офісі президента, вночі на 5 листопада Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе. Працювали сили ППО, але детальніша інформація ще уточнюється.

Про роботу ППО та можливу атаку вночі також повідомляв керівник області Сергій Борзов.

Повітряна тривога вночі лунала у багатьох областях центру країни.

У Запорізькій області після опівночі Росія атакувала ракетами С-300 один з населених пунктів Вільнянщини. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. Поранених немає.

На Дніпропетровщині росіяни вночі завдали удару по Нікопольському району. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, газогін, ліцей, промислове та транспортне підприємства.

Дані уточнюються щодо руйнувань уточнюються, але поранених наразі немає.

Над Синельниківським районом військові збили російський дрон-камікадзе.

На Донеччині пізно ввечері 4 листопада був обстріл м.Покровськ та смт Курахівка Курахівської громади. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Вночі стався ракетний удар по Дружківці, але Інформація про постраждалих не надходила.

Також вночі був артилерійський обстріл нещодавно звільненого Лимана.