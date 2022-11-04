Електрокриза. У Львові відшкодують вартість генераторів, у Києві просять не їздити ліфтом

1 година тому

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Після обстрілів у жовтні та листопаді українська енергетика переживає велику кризу. Для стабілізації системи все частіше потрібні вимкнення світла - планові та екстрені.

Так, 4 листопада мер Віталій Кличко закликав киян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

Він нагадав, що стабілізаційні відключення відбуваються за графіком, оприлюдненим на сайті ДТЕК, але радить уникати ліфтів і в інший час.

"Можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни", - зазначив мер.

Раніше в КМДА повідомляли, що внаслідок останніх атак Росії майже пів мільйона помешкань столиці - 450 тисяч - залишаються без електрики. Це в півтора раза більше, ніж в попередні дні.

Львів, який в останні тижні також потерпає від вимкнень світла, повідомив, що повертатиме 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок.

"Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі", - написав мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, розраховувати на відшкодування можуть ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

"Повертаємо 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора - його номінальна потужність має бути від 3 кВт", - зазначив мер.

"Укренерго" вранці зазначило, що ракетні атаки Росії 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада сильно пошкодили енергосистему. На час ремонту залучаються резервні системи живлення, але вони не витримують навантаження.

"Це головна причина, чому доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень", - зазначили в компанії.

Якщо погодинні відключення - планові, то аварійні доводиться застосовувати поза визначеними часовими рамками, якщо система перевантажується.

"Графіки погодинних відключень — це засіб для консервативного лікування системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. Графіки аварійних відключень — це вимушене повернення пацієнта в реанімацію", - йдеться в заяві "Укренерго".